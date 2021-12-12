Путин включил мэра Екатеринбурга в совет при Кремле

13 декабря 2021 в 19:06 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов — второй представитель свердловского истеблишмента в совете Фото: Размик Закарян © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов включен в президентский совет по стратегическому развитию и нацпроектам. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Включить в состав совета следующих лиц: Орлов А. В., глава Екатеринбурга», — говорится в документе (есть в распоряжении URA.RU). Помимо Орлова в состав совета Путин включил своего полпреда в СФО Анатолия Серышева, главу Ленинского района Подмосковья Алексея Спасского и главу Томского района Томской области Александра Терещенко. Орлов стал вторым представителем свердловской элиты в совете. До него там состоял лишь полпред Путина в УрФО Владимир Якушев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов включен в президентский совет по стратегическому развитию и нацпроектам. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Включить в состав совета следующих лиц: Орлов А. В., глава Екатеринбурга», — говорится в документе (есть в распоряжении URA.RU). Помимо Орлова в состав совета Путин включил своего полпреда в СФО Анатолия Серышева, главу Ленинского района Подмосковья Алексея Спасского и главу Томского района Томской области Александра Терещенко. Орлов стал вторым представителем свердловской элиты в совете. До него там состоял лишь полпред Путина в УрФО Владимир Якушев.