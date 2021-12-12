12 декабря 2021

Путин включил мэра Екатеринбурга в совет при Кремле

© Служба новостей «URA.RU»
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Премия Е1. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов — второй представитель свердловского истеблишмента в совете Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов включен в президентский совет по стратегическому развитию и нацпроектам. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Включить в состав совета следующих лиц: Орлов А. В., глава Екатеринбурга», — говорится в документе (есть в распоряжении URA.RU). Помимо Орлова в состав совета Путин включил своего полпреда в СФО Анатолия Серышева, главу Ленинского района Подмосковья Алексея Спасского и главу Томского района Томской области Александра Терещенко.

Орлов стал вторым представителем свердловской элиты в совете. До него там состоял лишь полпред Путина в УрФО Владимир Якушев.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов включен в президентский совет по стратегическому развитию и нацпроектам. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Включить в состав совета следующих лиц: Орлов А. В., глава Екатеринбурга», — говорится в документе (есть в распоряжении URA.RU). Помимо Орлова в состав совета Путин включил своего полпреда в СФО Анатолия Серышева, главу Ленинского района Подмосковья Алексея Спасского и главу Томского района Томской области Александра Терещенко. Орлов стал вторым представителем свердловской элиты в совете. До него там состоял лишь полпред Путина в УрФО Владимир Якушев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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