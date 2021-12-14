Больница закрылась из-за отсутствия заведующей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители села Петрокаменское под Нижним Тагилом (Свердловская область) жалуются на отсутствие врачей в местном стационаре. За медицинской помощью местные жители вынуждены ездить в Нижний Тагил, который находится в 60 километрах от села.

«На данный момент мы не работаем. От главного врача ГБ № 4 Нижнего Тагила [стационар Петрокаменского находится во введении ГБ №4] Константина Аникина был приказ, что больница закрывается из-за отсутствия заведующей», — сообщила агентству «Между строк» завхоз больницы Алена Погудина.

По словам Погудиной, она единственный сотрудник медицинского учреждения, который сейчас работает. Остальных работников заставили написать заявление до конца декабря без сохранения зарплаты. «Им предложили работу в больнице в Нижнем Тагиле, но они отказались, потому что ездить каждый день 60 км невозможно», — поделилась Погудина.

«Мы всегда были довольны медицинским обслуживанием. Пациенты, которых сюда направляли из Нижнего Тагила, тоже были довольны лечением. Тут нет душевых и негде умыться, но люди и на это согласны, так как больше нам негде лечиться», — посетовала местная жительница Нина Зудова.

Редакция URA.RU обратилась в региональный минздрав за комментарием. «Сообщаем, что врач-терапевт уволился 24.20.2021. В настоявшее время 4 медицинские сестры находится в очередном отпуске, 2 медицинские сестры направлены в рабочую командировку в с. Егоршино. Штатная численность терапевтического отделения 7 человек. Ожидается приезд врача-терапевта, с которым планируется заключение контракта по программе „Земский доктор“», — сказано в сообщении областного минздрава.

Ранее URA.RU писало, что жители Салехарда (ЯНАО) не могут сделать МРТ и попасть на прием к неврологу. Как они сообщают в социальных сетях, чтобы сделать томографию, им приходится ездить в другие города и регионы. Салехардцы добавили, что аппарат МРТ в Салехарде постоянно ломается.