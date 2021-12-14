В Челябинске для охраны микрорайона привлекут казаков

Казаки будут осуществлять патрулирование микрорайона Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске в микрорайоне «Академ Риверсайд» для охраны спокойствия граждан будут задействованы силы казачьих отрядов. Об этом URA.RU сообщил директор УК «Домоуправ» в Артем Клименко.

«Проект по привлечению сил казаков начнет действовать с 20 декабря, если эпидемиологическая ситуация не нарушит наши планы. Уже провели встречу с атаманом хутора „Уральский“», — сообщил URA.RU Клименко

Директор УК добавил, что казаков будут привлекать на несколько месяцев в качестве эксперимента. Если он удастся, то на «Академ» нужно будет постоянно выделять шесть пеших казаков, а это плюс 25 рублей к «Академ-безопасности». Если жители согласятся на доплату, то оставят пеший патруль.

«Используя для патрулирования микрорайона казаков, мы не откажемся от услуг частной охранной компании. Пока казаки будут заняты патрулированием, сотрудники ГБР смогут выезжать по вызовам, предотвращать другие преступления», — пояснил URA.RU Клименко.

Ранее спокойствие жителей микрорайона «Академ Риверсайд» было потревожено несколько раз за пару дней. Сначала жители нашли разорванного на части котенка, а после появилась информация маньяке, который напал на девушку в лифте.