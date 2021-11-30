Мужчина вооружен холодным оружием Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинске в микрорайоне «Академ-Риверсайд» был замечен маньяк. Информацию о нападении сообщила жительница дома № 97А по улице Университетская Набережная. Женщина также прикрепила фото маньяка для опознания, и написала заявление в полицию. В УМВД Челябинска эту информацию подтвердили.

«Соседи, будьте бдительны! Ни в коем случае не заходите с этим человеком в подъезд! При себе имеет холодное оружие», — написала женщина в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» во «Вонтакте».

Женщина добавила, что маньяк зашел с ней с лифт. Во время подъема мужчина сказал, что они едут умирать. Затем он начал ломиться в квартиру женщины, но она успела закрыться.

URA.RU связалось со службой безопасности микрорайона. Там сообщили, что камеры зафиксировали лицо преступника. По ориентировке проводится поиск. В полиции URA.RU сообщили, что заявление о нападении зарегистрировано. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее спокойствие жителей «Академа» нарушила новость о живодере, который разорвал котенка. Благодаря камерам видео наблюдения живодер был опознан и задержан. Им оказалась 13 летняя школьница.

Так выглядит маньяк, угрожавший женщине Фото: группа «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» во «Вонтакте»