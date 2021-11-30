30 ноября 2021

В Челябинске завелся маньяк. «Сказал, что едем умирать». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина вооружен холодным оружием Фото:

В Челябинске в микрорайоне «Академ-Риверсайд» был замечен маньяк. Информацию о нападении сообщила жительница дома № 97А по улице Университетская Набережная. Женщина также прикрепила фото маньяка для опознания, и написала заявление в полицию. В УМВД Челябинска эту информацию подтвердили.

«Соседи, будьте бдительны! Ни в коем случае не заходите с этим человеком в подъезд! При себе имеет холодное оружие», — написала женщина в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» во «Вонтакте».

Женщина добавила, что маньяк зашел с ней с лифт. Во время подъема мужчина сказал, что они едут умирать. Затем он начал ломиться в квартиру женщины, но она успела закрыться.

URA.RU связалось со службой безопасности микрорайона. Там сообщили, что камеры зафиксировали лицо преступника. По ориентировке проводится поиск. В полиции URA.RU сообщили, что заявление о нападении зарегистрировано. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее спокойствие жителей «Академа» нарушила новость о живодере, который разорвал котенка. Благодаря камерам видео наблюдения живодер был опознан и задержан. Им оказалась 13 летняя школьница.

Так выглядит маньяк, угрожавший женщине
Фото:

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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