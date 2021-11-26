В Челябинске котенку отрубили голову и вставили в пасть сигарету

Полиция уже разыскивает человека, причастного к убийству котенка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске жители дома № 44 на улице 40-летия победы обнаружили растерзанное тело котенка. Неизвестный, по словам очевидцев, буквально разорвал животное на части, вставил ему в пасть сигарету и расписал его кровью балконную дверь.

«Изверг, который изувечил, разорвал на четыре части котенка, нарисовал его кровью надпись и картину на двери, вставил в рот отрубленной голове сигарету и оставил на переходном балконе. Если читаешь это, знай, если мы тебя найдем — сделаем все, чтоб ты присел надолго», — написал один из жителей дома в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» в социальной сети «Вконтакте». Комментаторы под записью призвали наказать живодера по всей строгости закона.

Преступление совершили на 15 этаже дома, где нет видеокамер, уточняет портал 72.ру. В управляющей компании «Домуправ», обслуживающей микрорайон, пообещали помочь полиции в поиске живодера. В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что жильцы уже подали заявление в полицию. Сейчас силовики ищут человека, который причастен к убийству котенка.