Говорят, Роман Кравченко посчитал, что действия подчиненного бросают тень на администрацию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко попросил руководителя отдела по работе с отдаленными территориями Алексея Котомцева (в политтусовке он известен как экс-директор МКУ «Столица Урала») уволиться. По данным URA.RU, причиной стал инцидент, произошедший в ночь с 3-го на 4 декабря. Видео есть в распоряжении агентства. Сам Котомцев приводит альтернативную версию.

«Предположительно, во время застолья с друзьями Котомцев получил информацию, что в поселке Ягодный нелегально торгуют алкоголем. И с компанией поехал разбираться. Эмоционально (не скрывая принадлежности к власти), с угрозами, но без рукоприкладства. Об этом потом доложили Кравченко, и он по итогам внутренней проверки попросил Котомцева написать заявление по собственному, сочтя его поведение недопустимым. Сегодня у Ктомцева последний [рабочий] день», — описал ситуацию собеседник.

По словам Котомцева, ранее жители Садового и Ягодного жаловались ему на незаконную торговлю в одном из павильонов. «В тот вечер я действительно эмоционально разговаривал с продавцом со словами о недопустимости торговли без необходимых лицензий. Два месяца назад при поддержке главы района я организовал сбор добровольцев в народную дружину по профилактике правонарушений совместно с ОМВД №14. Застолья в тот вечер не было, со мной был товарищ, алкоголь я не употребляю, так как принимаю антибиотики (тяжело перенес коронавирус). Добавлю, что о ситуации, произошедшей вечером, я поделился с коллегами из отдела потребительского рынка и доложил Роману Геннадьевичу [Кравченко]. Не понимаю, почему так трактуют мою гражданскую позицию и действия о вреде реализации паленого алкоголя», — сказал Котомцев.

Кравченко также подтвердил URA.RU уход Котомцева. Но от развернутого комментария отказался. На видео ниже Алексей Котомцев, предположительно, в кепке.