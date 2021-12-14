Власти Шадринска предложили сэкономить на культуре больше 11 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Шадринска предлагают снизить расходы на культуру в 2022 году более чем на 11 млн рублей (или 13,1%), а траты на содержание муниципальной власти в перспективе на 2023 год увеличить на 4 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил депутат городской думы Александр Бухаров, изучивший проект бюджета Шадринска на будущий год и плановый период до 2024 года.

«В бюджете этого года на раздел „Культура, кинематография“ было предусмотрено 86 млн. 838 тыс. рублей. При этом были закрыты два филиала библиотеки. А в проекте бюджета 2022 года на этот раздел предусмотрено 75 млн. 477 тыс. руб. То есть запланировано сокращение расходов по культуре на 11 млн. 361 тыс. руб. (или 13,1%). Это очень много для города. Я даже боюсь представить, что будет, если утвердят эти цифры. При этом расходы на содержание муниципальной власти (администрации Шадринска) планируют увеличить в 2023 году до 36 млн рублей, на 4 млн рублей больше, чем в 2022 году», — сказал депутат гордумы Шадринска Александр Бухаров.

По словам депутата, расходы на культуру в Шадринске сокращают второй год подряд. Бухаров предложил на депутатской комиссии по экономическому развитию, бюджету и налогам увеличить расходы хотя бы до уровня этого года, а траты на чиновников оставить прежними. Коллеги его не поддержали. Проект бюджета будет внесен на рассмотрение Шадринской городской думы, где депутат также предложит оставить финансирование статьи на уровне этого года.

В пресс-службе администрации города Шадринска URA.RU сообщили, что бюджет на 2022 год составляется с учетом прогнозируемых доходов муниципалитета. «В случае увеличения доходной базы, бюджет будет уточнен. Ни одно учреждение культуры в городе закрыто не будет», — отметили в мэрии города. На 2022 год доходы Шадринска прогнозируют в сумме 1 млрд 550,8 млн рублей, расходы — порядка 1 млрд 596,5 млн рублей, дефицит — 45,6 млн рублей.