Германия объявила российских дипломатов персонами нон-гранта

Двое сотрудников российского посольства в Берлине объявлены нежелательными персонами на территории Германии. Это связано с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
«Это убийство по государственному заказу, как было сегодня установлено судом, представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. Мы поэтому вызвали на беседу посла России. Послу России было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами», — передает РИА «Новости» слова главы МИД Германии Анналены Бербок.
Ранее Берлинский суд обвинил россиянина Вадима Соколова в убийстве Зелимхана Хангошвили по заказу правительства РФ, пишет RT. Соколова приговорили к пожизненному заключению.
Двое сотрудников российского посольства в Берлине объявлены нежелательными персонами на территории Германии. Это связано с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. «Это убийство по государственному заказу, как было сегодня установлено судом, представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. Мы поэтому вызвали на беседу посла России. Послу России было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами», — передает РИА «Новости» слова главы МИД Германии Анналены Бербок. Ранее Берлинский суд обвинил россиянина Вадима Соколова в убийстве Зелимхана Хангошвили по заказу правительства РФ, пишет RT. Соколова приговорили к пожизненному заключению.