Германия объявила российских дипломатов персонами нон-гранта

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
Два российских дипломата объявлены нежелательными персонами на территории Германии Фото:

Двое сотрудников российского посольства в Берлине объявлены нежелательными персонами на территории Германии. Это связано с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

«Это убийство по государственному заказу, как было сегодня установлено судом, представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. Мы поэтому вызвали на беседу посла России. Послу России было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами», — передает РИА «Новости» слова главы МИД Германии Анналены Бербок.

Ранее Берлинский суд обвинил россиянина Вадима Соколова в убийстве Зелимхана Хангошвили по заказу правительства РФ, пишет RT. Соколова приговорили к пожизненному заключению.

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Двое сотрудников российского посольства в Берлине объявлены нежелательными персонами на территории Германии. Это связано с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. «Это убийство по государственному заказу, как было сегодня установлено судом, представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. Мы поэтому вызвали на беседу посла России. Послу России было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами», — передает РИА «Новости» слова главы МИД Германии Анналены Бербок. Ранее Берлинский суд обвинил россиянина Вадима Соколова в убийстве Зелимхана Хангошвили по заказу правительства РФ, пишет RT. Соколова приговорили к пожизненному заключению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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