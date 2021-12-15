Будущих мам везут в медицинские учреждения, до которых полтора часа езды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за болезни детского врача закрыли роддом в Невьянске (Свердловская область). Беременным, роженицам и родильницам предложили ездить за 60 км и 80 км от города. Об этом URA.RU сообщила местная жительница, пожелавшая остаться анонимом.

«Говорят, что детский врач ожидает операцию, именно поэтому акушерское отделение закрыли. Больница перерастала принимать пациентов с начала месяца. Теперь всех будущих мам везут в медицинские учреждения, до которых час-полтора езды», — отметил информатор.

Редакция URA.RU обратились за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. «На период закрытия акушерского отделения в ГАУЗ СО „Невьянская ЦРБ“ беременные, роженицы и родильницы Невьянского городского округа низкой и средней группы, за исключением пациенток, подлежащих госпитализации в межтерриториальный перинатальный центр (ГАУЗ СО „Демидовская ГБ“), госпитализируются в ФГБУЗ „ЦМСЧ № 31 ФМБА России“», — сказано в сообщении.

Пресс-атташе областного минздрава Константин Шестаков подчеркнул, что главная задача здравоохранения — обеспечить оказание медицинской помощи. «Маршрутизация беременных, рожениц и родильниц Невьянского городского округа осуществляется в соответствии с приказом минздрава Свердловской области. Это было сделано путем направления пациенток в другие медучреждения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее URA.RU писало, что в Югорске закрыли единственный роддом, который переделали в моногоспиталь для лечения больных коронавирусом. Инфекционное отделение Югорской городской больницы способно вместить 138 человек. В больнице Югорска также были закрыты детский стационар и неврологическое отделение, пациенты отделений также проходят лечение в больнице соседнего муниципалитета.