В Перми семье, терроризирующей весь дом, отключили тепло и свет

Асоциальные жильцы били окна недовольным соседям Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителям квартиры в пермской двухэтажке за долги отключили электричество и теплоснабжение. Соседи и вовсе требуют выселить семью, которая, по их словам, ведет асоциальный образ жизни.

«Запах из жилого помещения затрудняет передвижение по подъезду, а невозможность попасть в квартиру мешает работе коммунальных служб, что сказывается на качестве жизни других, более ответственных собственников. Со слов соседей, всякий раз, когда они пытались решить вопрос с жильцами проблемной квартиры, то наталкивались на открытую враждебность со стороны оппонентов. Один из агрессоров угрожал парламентерам ножом и бил стекла в их квартирах», — описывается ситуация на сайте службы судебных приставов. Отмечается, что грызуны и насекомые из неблагополучной квартиры мигрируют к соседям.

Накануне приставы по решению суда обеспечили доступ в квартиру сотрудников управления муниципальным жилищным фондом Перми. Чиновники зафиксировали все нарушения в части содержания квартиры и выдали жильцам предписание об их устранении. Если ситуация не изменится за месяц, то суд будет решать вопрос о выселении семьи, так как жилье им предоставлено по договору социального найма.