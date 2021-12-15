15 декабря 2021
14 декабря 2021

В Перми семье, терроризирующей весь дом, отключили тепло и свет

© Служба новостей «URA.RU»
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Исторические дома на улице Береговой. Тюмень, старый дом, заброшенный дом, разбитые окна, ретро, дом деревянный, зарека, улица береговая
Асоциальные жильцы били окна недовольным соседям Фото:

Жителям квартиры в пермской двухэтажке за долги отключили электричество и теплоснабжение. Соседи и вовсе требуют выселить семью, которая, по их словам, ведет асоциальный образ жизни.

«Запах из жилого помещения затрудняет передвижение по подъезду, а невозможность попасть в квартиру мешает работе коммунальных служб, что сказывается на качестве жизни других, более ответственных собственников. Со слов соседей, всякий раз, когда они пытались решить вопрос с жильцами проблемной квартиры, то наталкивались на открытую враждебность со стороны оппонентов. Один из агрессоров угрожал парламентерам ножом и бил стекла в их квартирах», — описывается ситуация на сайте службы судебных приставов. Отмечается, что грызуны и насекомые из неблагополучной квартиры мигрируют к соседям.

Накануне приставы по решению суда обеспечили доступ в квартиру сотрудников управления муниципальным жилищным фондом Перми. Чиновники зафиксировали все нарушения в части содержания квартиры и выдали жильцам предписание об их устранении. Если ситуация не изменится за месяц, то суд будет решать вопрос о выселении семьи, так как жилье им предоставлено по договору социального найма.

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Жителям квартиры в пермской двухэтажке за долги отключили электричество и теплоснабжение. Соседи и вовсе требуют выселить семью, которая, по их словам, ведет асоциальный образ жизни. «Запах из жилого помещения затрудняет передвижение по подъезду, а невозможность попасть в квартиру мешает работе коммунальных служб, что сказывается на качестве жизни других, более ответственных собственников. Со слов соседей, всякий раз, когда они пытались решить вопрос с жильцами проблемной квартиры, то наталкивались на открытую враждебность со стороны оппонентов. Один из агрессоров угрожал парламентерам ножом и бил стекла в их квартирах», — описывается ситуация на сайте службы судебных приставов. Отмечается, что грызуны и насекомые из неблагополучной квартиры мигрируют к соседям. Накануне приставы по решению суда обеспечили доступ в квартиру сотрудников управления муниципальным жилищным фондом Перми. Чиновники зафиксировали все нарушения в части содержания квартиры и выдали жильцам предписание об их устранении. Если ситуация не изменится за месяц, то суд будет решать вопрос о выселении семьи, так как жилье им предоставлено по договору социального найма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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