Происшествия

Следователи опровергли избиение 13-летнего подростка перед гибелью в Перми

СУ СК: подростка не били и не грабили перед смертью на шоссе Космонавтов в Перми
24 ноября 2025 в 13:09
Ранее местные жители утверждали, что накануне неизвестные избили молодого человека, распылили в его сторону перцовый баллончик и забрали ценности

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермские следователи опровергли противоправные действия в отношении 13-летнего подростка на шоссе Космонавтов в Перми. Ранее в сети появилась информация о том, что накануне гибели несовершеннолетий был избит и ограблен. 

«В результате проведенного расследования было установлено, что у дома, расположенного на шоссе Космонавтов, 217, в отношении подростка противоправные действия не осуществлялись. Сообщения в социальных сетях о том, что накануне гибели подростка его избили и похитили его имущество, не нашли подтверждения», — отметили в СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало о данном инциденте. Тело мальчика нашли у одного из многоквартирных домов на шоссе Космонавтов. Один из telegram-каналов со ссылкой на очевидцев писал, что погибшему якобы был 21 год. По словам местных жителей, накануне неизвестные избили молодого человека, распылили в его сторону перцовый баллончик и забрали ценности. После комментария СК стало известно, что погибшим значится 13-летний подросток.

