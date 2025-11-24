Следователи опровергли избиение 13-летнего подростка перед гибелью в Перми
Ранее местные жители утверждали, что накануне неизвестные избили молодого человека, распылили в его сторону перцовый баллончик и забрали ценности
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Пермские следователи опровергли противоправные действия в отношении 13-летнего подростка на шоссе Космонавтов в Перми. Ранее в сети появилась информация о том, что накануне гибели несовершеннолетий был избит и ограблен.
«В результате проведенного расследования было установлено, что у дома, расположенного на шоссе Космонавтов, 217, в отношении подростка противоправные действия не осуществлялись. Сообщения в социальных сетях о том, что накануне гибели подростка его избили и похитили его имущество, не нашли подтверждения», — отметили в СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о данном инциденте. Тело мальчика нашли у одного из многоквартирных домов на шоссе Космонавтов. Один из telegram-каналов со ссылкой на очевидцев писал, что погибшему якобы был 21 год. По словам местных жителей, накануне неизвестные избили молодого человека, распылили в его сторону перцовый баллончик и забрали ценности. После комментария СК стало известно, что погибшим значится 13-летний подросток.
