15 декабря 2021

Мэр Екатеринбурга впервые рассказывает, что сделал за год работы. Онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отчет Алексея Орлова перед Гордумой. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов вступил в должность 22 декабря 2020 года Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 16 декабря проводит вторую пресс-конференцию (первая была в апреле). Она является отчетной: это первый рассказ Орлова о том, что он сделал за первый год работы (говорят даже, что, понимая важность, свой доклад он верстал и редактировал лично). URA.RU будет рассказывать о ходе мероприятия в онлайн-трансляции.

13:19 16.12.2021 Одним из главных культурных событий является открытие «Эрмитажа Урал», посчитал Орлов. Власти построили здание, где размещена экспозиция музея.

13:17 16.12.2021 Орлов признал недостатки в движении общественного транспорта. Он подчеркнул, что иногда автобусы приходится ждать долго.

13:16 16.12.2021 Городские власти работают над запуском «надземного метро». Оно соединит екатеринбургскую агломерацию. Это позволит без пересадок добраться из центра Екатеринбурга в близлежащие города.

13:14 16.12.2021 Изменился вид и оснащение 80 остановок общественного транспорта. Там появились интерактивные модули, по которым горожане могут видеть место перемещения автобуса в реальном времени.

13:13 16.12.2021 В городе появилось 60 новых низкопольных автобусов. Они работают на экологичном топливе.

13:12 16.12.2021 Отремонтировано более 40 километров автодорог в городе. Кроме этого, приведены в порядок памятники, добавил мэр.

13:11 16.12.2021 Выполнен капитальный ремонт 428 домов за год.

13:10 16.12.2021 Одним из главных итогов работы мэра стало открытие Макаровского моста. Он был открыт почти на год раньше срока. Власти преступили к работе над ремонтом развязки у «Калины».

13:08 16.12.2021 Главная точка притяжения города — набережная реки Исети. Мэр уверен, что большой проект будет реализован не менее, чем за 8 лет.

13:05 16.12.2021 В эксплуатацию за время работы мэра ввели рекордное количество квадратных метров жилья.

13:03 Городские власти за 11 месяцев в 11 раз снизили реальную безработицу. На 1 декабря эта цифра была 0.64%.

13:02 На пресс-конференции присутствуют все заместители мэра. Они помогут ответить на отраслевые вопросы.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 16 декабря проводит вторую пресс-конференцию (первая была в апреле). Она является отчетной: это первый рассказ Орлова о том, что он сделал за первый год работы (говорят даже, что, понимая важность, свой доклад он верстал и редактировал лично). URA.RU будет рассказывать о ходе мероприятия в онлайн-трансляции. 13:19 16.12.2021 Одним из главных культурных событий является открытие «Эрмитажа Урал», посчитал Орлов. Власти построили здание, где размещена экспозиция музея. 13:17 16.12.2021 Орлов признал недостатки в движении общественного транспорта. Он подчеркнул, что иногда автобусы приходится ждать долго. 13:16 16.12.2021 Городские власти работают над запуском «надземного метро». Оно соединит екатеринбургскую агломерацию. Это позволит без пересадок добраться из центра Екатеринбурга в близлежащие города. 13:14 16.12.2021 Изменился вид и оснащение 80 остановок общественного транспорта. Там появились интерактивные модули, по которым горожане могут видеть место перемещения автобуса в реальном времени. 13:13 16.12.2021 В городе появилось 60 новых низкопольных автобусов. Они работают на экологичном топливе. 13:12 16.12.2021 Отремонтировано более 40 километров автодорог в городе. Кроме этого, приведены в порядок памятники, добавил мэр. 13:11 16.12.2021 Выполнен капитальный ремонт 428 домов за год. 13:10 16.12.2021 Одним из главных итогов работы мэра стало открытие Макаровского моста. Он был открыт почти на год раньше срока. Власти преступили к работе над ремонтом развязки у «Калины». 13:08 16.12.2021 Главная точка притяжения города — набережная реки Исети. Мэр уверен, что большой проект будет реализован не менее, чем за 8 лет. 13:05 16.12.2021 В эксплуатацию за время работы мэра ввели рекордное количество квадратных метров жилья. 13:03 Городские власти за 11 месяцев в 11 раз снизили реальную безработицу. На 1 декабря эта цифра была 0.64%. 13:02 На пресс-конференции присутствуют все заместители мэра. Они помогут ответить на отраслевые вопросы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...