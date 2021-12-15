Алексей Орлов вступил в должность 22 декабря 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 16 декабря проводит вторую пресс-конференцию (первая была в апреле). Она является отчетной: это первый рассказ Орлова о том, что он сделал за первый год работы (говорят даже, что, понимая важность, свой доклад он верстал и редактировал лично). URA.RU будет рассказывать о ходе мероприятия в онлайн-трансляции.

13:19 Одним из главных культурных событий является открытие «Эрмитажа Урал», посчитал Орлов. Власти построили здание, где размещена экспозиция музея.

13:17 Орлов признал недостатки в движении общественного транспорта. Он подчеркнул, что иногда автобусы приходится ждать долго.

13:16 Городские власти работают над запуском «надземного метро». Оно соединит екатеринбургскую агломерацию. Это позволит без пересадок добраться из центра Екатеринбурга в близлежащие города.

13:14 Изменился вид и оснащение 80 остановок общественного транспорта. Там появились интерактивные модули, по которым горожане могут видеть место перемещения автобуса в реальном времени.

13:13 В городе появилось 60 новых низкопольных автобусов. Они работают на экологичном топливе.

13:12 Отремонтировано более 40 километров автодорог в городе. Кроме этого, приведены в порядок памятники, добавил мэр.

13:11 Выполнен капитальный ремонт 428 домов за год.

13:10 Одним из главных итогов работы мэра стало открытие Макаровского моста. Он был открыт почти на год раньше срока. Власти преступили к работе над ремонтом развязки у «Калины».

13:08 Главная точка притяжения города — набережная реки Исети. Мэр уверен, что большой проект будет реализован не менее, чем за 8 лет.

13:05 В эксплуатацию за время работы мэра ввели рекордное количество квадратных метров жилья.

13:03 Городские власти за 11 месяцев в 11 раз снизили реальную безработицу. На 1 декабря эта цифра была 0.64%.

13:02 На пресс-конференции присутствуют все заместители мэра. Они помогут ответить на отраслевые вопросы.