Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 16 декабря проводит вторую пресс-конференцию (первая была в апреле). Она является отчетной: это первый рассказ Орлова о том, что он сделал за первый год работы (говорят даже, что, понимая важность, свой доклад он верстал и редактировал лично). URA.RU будет рассказывать о ходе мероприятия в онлайн-трансляции.
13:1916.12.2021 Одним из главных культурных событий является открытие «Эрмитажа Урал», посчитал Орлов. Власти построили здание, где размещена экспозиция музея.
13:1716.12.2021 Орлов признал недостатки в движении общественного транспорта. Он подчеркнул, что иногда автобусы приходится ждать долго.
13:1616.12.2021 Городские власти работают над запуском «надземного метро». Оно соединит екатеринбургскую агломерацию. Это позволит без пересадок добраться из центра Екатеринбурга в близлежащие города.
13:1416.12.2021 Изменился вид и оснащение 80 остановок общественного транспорта. Там появились интерактивные модули, по которым горожане могут видеть место перемещения автобуса в реальном времени.
13:1316.12.2021 В городе появилось 60 новых низкопольных автобусов. Они работают на экологичном топливе.
13:1216.12.2021 Отремонтировано более 40 километров автодорог в городе. Кроме этого, приведены в порядок памятники, добавил мэр.
13:1116.12.2021 Выполнен капитальный ремонт 428 домов за год.
13:1016.12.2021 Одним из главных итогов работы мэра стало открытие Макаровского моста. Он был открыт почти на год раньше срока. Власти преступили к работе над ремонтом развязки у «Калины».
13:0816.12.2021 Главная точка притяжения города — набережная реки Исети. Мэр уверен, что большой проект будет реализован не менее, чем за 8 лет.
13:0516.12.2021 В эксплуатацию за время работы мэра ввели рекордное количество квадратных метров жилья.
13:03 Городские власти за 11 месяцев в 11 раз снизили реальную безработицу. На 1 декабря эта цифра была 0.64%.
13:02 На пресс-конференции присутствуют все заместители мэра. Они помогут ответить на отраслевые вопросы.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 16 декабря проводит вторую пресс-конференцию (первая была в апреле). Она является отчетной: это первый рассказ Орлова о том, что он сделал за первый год работы (говорят даже, что, понимая важность, свой доклад он верстал и редактировал лично). URA.RU будет рассказывать о ходе мероприятия в онлайн-трансляции. 13:19 16.12.2021 Одним из главных культурных событий является открытие «Эрмитажа Урал», посчитал Орлов. Власти построили здание, где размещена экспозиция музея. 13:17 16.12.2021 Орлов признал недостатки в движении общественного транспорта. Он подчеркнул, что иногда автобусы приходится ждать долго. 13:16 16.12.2021 Городские власти работают над запуском «надземного метро». Оно соединит екатеринбургскую агломерацию. Это позволит без пересадок добраться из центра Екатеринбурга в близлежащие города. 13:14 16.12.2021 Изменился вид и оснащение 80 остановок общественного транспорта. Там появились интерактивные модули, по которым горожане могут видеть место перемещения автобуса в реальном времени. 13:13 16.12.2021 В городе появилось 60 новых низкопольных автобусов. Они работают на экологичном топливе. 13:12 16.12.2021 Отремонтировано более 40 километров автодорог в городе. Кроме этого, приведены в порядок памятники, добавил мэр. 13:11 16.12.2021 Выполнен капитальный ремонт 428 домов за год. 13:10 16.12.2021 Одним из главных итогов работы мэра стало открытие Макаровского моста. Он был открыт почти на год раньше срока. Власти преступили к работе над ремонтом развязки у «Калины». 13:08 16.12.2021 Главная точка притяжения города — набережная реки Исети. Мэр уверен, что большой проект будет реализован не менее, чем за 8 лет. 13:05 16.12.2021 В эксплуатацию за время работы мэра ввели рекордное количество квадратных метров жилья. 13:03 Городские власти за 11 месяцев в 11 раз снизили реальную безработицу. На 1 декабря эта цифра была 0.64%. 13:02 На пресс-конференции присутствуют все заместители мэра. Они помогут ответить на отраслевые вопросы.