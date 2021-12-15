В ХМАО силовиков обвинили в защите коллег, взломавших квартиру

16 декабря 2021 в 19:31 Размер текста - 17 +

Квартиру бывшего росгвардейца якобы опечатали вместе с личными вещами и техникой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следователей следственного комитета обвиняют в бездействии и намеренном освобождении от уголовной ответственности полицейских, которые якобы незаконно проникли в жилище к бывшему сотруднику Росгвардии. Об этом сообщил анонимно сам экс-силовик в группе «Омбудсмен полиции» в социальной сети «Вконтакте». «Сотрудники Росгвардии после моего увольнения в мое отсутствие 15 сентября 2020 года взломали двери в мою квартиру, поменяв замки. Там остались мои личные вещи и бытовая техника. Я направлял жалобы в СКР и уже более года оттуда направляют отписки и, я предполагаю, выгораживают, давших распоряжение», — рассказал аноним. В разговоре с URA.RU бывший работник правоохранительных органов пояснил, что следственный комитет отказал ему в возбуждении уголовного дела на сотрудников Росгвардии Сургута из-за того, что они действовали по приказу вышестоящего руководства. Обратившийся сообщает, что дверь в квартиру взломали после истечения срока распоряжения. «Я считаю этот приказ незаконным, на тот момент решения суда у руководства не было, они подали иск лишь 9 ноября», — говорит экс-полицейский. По сообщению источника из правоохранительных органов, обратившийся некий Бизин И.М был уволен из подразделения Росгвардии по отрицательным мотивам и уехал в Петербург, его неоднократно предупреждали о необходимости освободить жилье по условиям договора предоставления, где прописано, что сдать жилье полицейский должен был после увольнения и истечения договора в течение 3 дней. В следственном комитете ХМАО рассказали, что проверка по данному факту все еще продолжается: «На данный момент противоправных действий со стороны правоохранителей не выявлено. Проверочные мероприятия продолжаются», — рассказали в следственном комитете. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Следователей следственного комитета обвиняют в бездействии и намеренном освобождении от уголовной ответственности полицейских, которые якобы незаконно проникли в жилище к бывшему сотруднику Росгвардии. Об этом сообщил анонимно сам экс-силовик в группе «Омбудсмен полиции» в социальной сети «Вконтакте». «Сотрудники Росгвардии после моего увольнения в мое отсутствие 15 сентября 2020 года взломали двери в мою квартиру, поменяв замки. Там остались мои личные вещи и бытовая техника. Я направлял жалобы в СКР и уже более года оттуда направляют отписки и, я предполагаю, выгораживают, давших распоряжение», — рассказал аноним. В разговоре с URA.RU бывший работник правоохранительных органов пояснил, что следственный комитет отказал ему в возбуждении уголовного дела на сотрудников Росгвардии Сургута из-за того, что они действовали по приказу вышестоящего руководства. Обратившийся сообщает, что дверь в квартиру взломали после истечения срока распоряжения. «Я считаю этот приказ незаконным, на тот момент решения суда у руководства не было, они подали иск лишь 9 ноября», — говорит экс-полицейский. По сообщению источника из правоохранительных органов, обратившийся некий Бизин И.М был уволен из подразделения Росгвардии по отрицательным мотивам и уехал в Петербург, его неоднократно предупреждали о необходимости освободить жилье по условиям договора предоставления, где прописано, что сдать жилье полицейский должен был после увольнения и истечения договора в течение 3 дней. В следственном комитете ХМАО рассказали, что проверка по данному факту все еще продолжается: «На данный момент противоправных действий со стороны правоохранителей не выявлено. Проверочные мероприятия продолжаются», — рассказали в следственном комитете.