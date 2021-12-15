Мэр из ХМАО пытался уличить дорожников во лжи. В ответ ему угрожают забастовкой

16 декабря 2021 в 14:34 Размер текста - 17 +

Глава Лянтора Сергей Махиня продолжает войну с подрядчиком, который занимается уборкой дорог от снега Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Лянтора Сергей Махиня усомнился в качестве и объеме выполненных работ по уборке города от снега. Претензии на этот счет он предъявил главе подрядной компании — Евгению Городилову. Видеообращение появилось в аккаунте в социальных сетях у мэра. В ролике Махиня продемонстрировал акты выполненных работ, которые были присланы подрядной организацией на оплату. По словам чиновника, у него есть сомнения в достоверности этих данных. «Евгений Городилов как руководитель предприятия заявляет, что за отчетный период он выполнял десять уборок. Но он обозначает, что обрабатывал противогололедной массой дороги. Проводил подметание и сгребание снега с применением автомобиля и сгребания автогрейдера. Ну и удалял снежный накат тоже самое автогрейдером. Многие работы, которые здесь обозначены, они не выполнялись. Грейдер в городе не работал и пока не работает», — заявил мэр. Он также добавил, что присланные документы пройдут правовую оценку юристами городской администрации. Подрядчик в разговоре с URA.RU заявил, что у него все работы подтверждаются графиками выхода техники, а также фотосъемкой. По словам Городилова его больше беспокоит дальнейшие перспективы выполнения контракта, поскольку мэрия так и не выплачивает ему деньги за выполненные работы. «Я продал свою последнюю машину личную, денег больше нет. До Нового года дотянем каким-то образом. А дальше все встает. Если дело так пойдет, то может мы объявим забастовку и перекроем подъезд к администрации», — прокомментировал Городилов. Ранее URA.RU сообщало, что власти Лянтора находятся в судебной тяжбе с предпринимателем Городиловым. Бизнесмен даже подавал иск о банкротстве мэрии, но арбитражный суд ХМАО отказался его рассматривать. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Лянтора Сергей Махиня усомнился в качестве и объеме выполненных работ по уборке города от снега. Претензии на этот счет он предъявил главе подрядной компании — Евгению Городилову. Видеообращение появилось в аккаунте в социальных сетях у мэра. В ролике Махиня продемонстрировал акты выполненных работ, которые были присланы подрядной организацией на оплату. По словам чиновника, у него есть сомнения в достоверности этих данных. «Евгений Городилов как руководитель предприятия заявляет, что за отчетный период он выполнял десять уборок. Но он обозначает, что обрабатывал противогололедной массой дороги. Проводил подметание и сгребание снега с применением автомобиля и сгребания автогрейдера. Ну и удалял снежный накат тоже самое автогрейдером. Многие работы, которые здесь обозначены, они не выполнялись. Грейдер в городе не работал и пока не работает», — заявил мэр. Он также добавил, что присланные документы пройдут правовую оценку юристами городской администрации. Подрядчик в разговоре с URA.RU заявил, что у него все работы подтверждаются графиками выхода техники, а также фотосъемкой. По словам Городилова его больше беспокоит дальнейшие перспективы выполнения контракта, поскольку мэрия так и не выплачивает ему деньги за выполненные работы. «Я продал свою последнюю машину личную, денег больше нет. До Нового года дотянем каким-то образом. А дальше все встает. Если дело так пойдет, то может мы объявим забастовку и перекроем подъезд к администрации», — прокомментировал Городилов. Ранее URA.RU сообщало, что власти Лянтора находятся в судебной тяжбе с предпринимателем Городиловым. Бизнесмен даже подавал иск о банкротстве мэрии, но арбитражный суд ХМАО отказался его рассматривать.