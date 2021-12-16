МИД РФ вступился за россиянина, осужденного Германией за убийство

Россиянина ждет пожизненное заключение за убийство террориста Фото: Илья Московец © URA.RU

Министерство иностранных дел РФ встал на сторону россиянина Вадима Соколова, которого осудили в суде Германии за убийство лидера террористической ячейки, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года. В российском ведомстве обвинение назвали политическим заказом.

«По твердому убеждению российской стороны вынесенный германским судом 15 декабря 2021 года обвинительный вердикт в отношении гражданина Российской Федерации В.А.Соколова по делу об убийстве 23 августа 2019 года в Берлине одного из бывших лидеров террористических бандформирований на Северном Кавказе, гражданина Грузии З.Хангошвили, является предельно необъективным и носит характер явного политического заказа», — сообщает МИД РФ в собственном telegram-канале. В посте также добавляют, что в ведомстве настаивают на невиновности Соколова.

В Кремле также недовольны судом Германии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в администрации президента не согласны с выводом и формулировкой решения. Власти надеются, что Соколов воспользуется своим правом обжалования решения в Верховном суде ФРГ.

Ранее немецкий суд вынес приговор россиянину Вадиму Соколову. За убийство кавказского террористического лидера, его приговорили к пожизненному заключению.