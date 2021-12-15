Тюменцы часами ждут обслуживания в МФЦ из-за нехватки персонала

Жители Тюмени жалуются на долгое ожидание обслуживания в офисах МФЦ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Тюмени Татьяна Шубина несколько часов ждала своей очереди на обслуживание в офисе МФЦ «Мои документы». Об этом она рассказала в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Тюменка предположила, что это связано с нехваткой специалистов по работе с клиентами

«Не сторонник жаловаться, но это переходит все границы. Вчера в МФЦ „Мои документы“ на ул. 50 лет октября, 57а четыре часа прождала своей очереди, чтоб заказать документы. Из 30 с лишним окон работали шесть. Это вообще нормально?», — задается вопросом Шубина в своей публикации.

В комментариях к записи пользователи предположили, что длительное время обслуживания в офисе МФЦ связано с нехваткой персонала. «А если сотрудников всего шесть и некомплект по штату 24? Что тогда? Жалуйтесь», — отметил пользователь с никнеймом Сан Саныч. «Я правильно поняла, что вы пришли без записи? Администратор сразу предупреждает, сколько времени придется ждать. Никогда больше обещанного времени не ждала. А там уже вам решать», — сообщила Глубоковская. «По всем МФЦ, ПФР, больницам, налоговым — везде аврал. Сам столкнулся с такой ситуацией, еще никуда не дозвонишься», — добавил Андрей Одинцов.

В адрес МФЦ «Мои документы» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается