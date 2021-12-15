Женщина пропала на трассе, больше пяти месяцев назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе по Салаирскому тракту в Тюменской области более пяти месяцев назад пропала жительница Заводоуковска Татьяна Савченкова, которую не могут найти по сегодняшний день. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного следственного комитета. В ведомстве попросили граждан помочь в поисках женщины.

«В производстве следственного управления СК РФ по Тюменской области находится материал о безвестном исчезновении жительницы Заводоуковска, 35-летней Савченковой Татьяны Юлиевны. 2 июля 2021 года около 14:00 она находилась на 15 километре Салаирского тракта и ушла в неизвестном направлении», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного ведомства.

Там также добавили, что в момент пропажи женщина могла двигаться по направлению к Червишевскому тракту, либо по трассе Тюмень — Омск, в сторону Заводоуковска. Следователи попросили граждан, которым что-либо известно о местонахождении Татьяны Савченковой, сообщить об этом в полицию или СК.

В день исчезновения разыскиваемая была одета в синий джинсовый костюм. У нее была приметная прическа: русое каре с фиолетовыми прядями. Особые приметы: татуировка на правом бедре (узор), шрам от кесарева сечения, а также искривленный после перелома нос.

Фото: СУ СК РФ по Тюменской области