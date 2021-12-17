В ХМАО активисты переписи населения получат денежные премии

17 декабря 2021 в 17:31 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО решили поощрить активистов, проводивших перепись населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ХМАО выделили муниципалитетам шесть миллионов рублей на премии активистам за организацию переписи населения. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства автономного округа. «Речь идет о поощрении лиц, принявших активное участие в проведении Всероссийской переписи, которая в труднодоступных районах завершилась 1 декабря. Распределение средств произведено на основе предложений муниципалитетов и предоставленных ими расчетов», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента экономического развития Югры Владимир Утбанов. Сообщается, что решение принято по рекомендации первого заместителя премьер-министра РФ Андрея Белоусова и на основе письменных обращений мэрий городов и поселений с приложением расчетов. Средства на выплаты предложили выделить из резервного фонда правительства ХМАО. Регион выполнил план по проведению переписи населения, в ее проведении участвовали почти три с половиной тысячи счетчиков, они обошли 90 тысяч адресов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО переписчикам населения не заплатили за работу. В управлении федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО рассказали, что выплаты волонтерам начались в ноябре и продолжаются в настоящее время Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО выделили муниципалитетам шесть миллионов рублей на премии активистам за организацию переписи населения. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства автономного округа. «Речь идет о поощрении лиц, принявших активное участие в проведении Всероссийской переписи, которая в труднодоступных районах завершилась 1 декабря. Распределение средств произведено на основе предложений муниципалитетов и предоставленных ими расчетов», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента экономического развития Югры Владимир Утбанов. Сообщается, что решение принято по рекомендации первого заместителя премьер-министра РФ Андрея Белоусова и на основе письменных обращений мэрий городов и поселений с приложением расчетов. Средства на выплаты предложили выделить из резервного фонда правительства ХМАО. Регион выполнил план по проведению переписи населения, в ее проведении участвовали почти три с половиной тысячи счетчиков, они обошли 90 тысяч адресов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО переписчикам населения не заплатили за работу. В управлении федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО рассказали, что выплаты волонтерам начались в ноябре и продолжаются в настоящее время