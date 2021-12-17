В ХМАО активисты переписи населения получат денежные премии

Власти ХМАО выделили муниципалитетам шесть миллионов рублей на премии активистам за организацию переписи населения. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства автономного округа.
«Речь идет о поощрении лиц, принявших активное участие в проведении Всероссийской переписи, которая в труднодоступных районах завершилась 1 декабря. Распределение средств произведено на основе предложений муниципалитетов и предоставленных ими расчетов», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента экономического развития Югры Владимир Утбанов.
Сообщается, что решение принято по рекомендации первого заместителя премьер-министра РФ Андрея Белоусова и на основе письменных обращений мэрий городов и поселений с приложением расчетов. Средства на выплаты предложили выделить из резервного фонда правительства ХМАО. Регион выполнил план по проведению переписи населения, в ее проведении участвовали почти три с половиной тысячи счетчиков, они обошли 90 тысяч адресов.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО переписчикам населения не заплатили за работу. В управлении федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО рассказали, что выплаты волонтерам начались в ноябре и продолжаются в настоящее время
Власти ХМАО выделили муниципалитетам шесть миллионов рублей на премии активистам за организацию переписи населения. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства автономного округа. «Речь идет о поощрении лиц, принявших активное участие в проведении Всероссийской переписи, которая в труднодоступных районах завершилась 1 декабря. Распределение средств произведено на основе предложений муниципалитетов и предоставленных ими расчетов», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента экономического развития Югры Владимир Утбанов. Сообщается, что решение принято по рекомендации первого заместителя премьер-министра РФ Андрея Белоусова и на основе письменных обращений мэрий городов и поселений с приложением расчетов. Средства на выплаты предложили выделить из резервного фонда правительства ХМАО. Регион выполнил план по проведению переписи населения, в ее проведении участвовали почти три с половиной тысячи счетчиков, они обошли 90 тысяч адресов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО переписчикам населения не заплатили за работу. В управлении федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО рассказали, что выплаты волонтерам начались в ноябре и продолжаются в настоящее время