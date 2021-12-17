В ХМАО активисты переписи населения получат денежные премии

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Пункт переписи населения в МФЦ. Челябинск, перепись населения, пункт переписи
Власти ХМАО решили поощрить активистов, проводивших перепись населения Фото:

Власти ХМАО выделили муниципалитетам шесть миллионов рублей на премии активистам за организацию переписи населения. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства автономного округа.

«Речь идет о поощрении лиц, принявших активное участие в проведении Всероссийской переписи, которая в труднодоступных районах завершилась 1 декабря. Распределение средств произведено на основе предложений муниципалитетов и предоставленных ими расчетов», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента экономического развития Югры Владимир Утбанов.

Сообщается, что решение принято по рекомендации первого заместителя премьер-министра РФ Андрея Белоусова и на основе письменных обращений мэрий городов и поселений с приложением расчетов. Средства на выплаты предложили выделить из резервного фонда правительства ХМАО. Регион выполнил план по проведению переписи населения, в ее проведении участвовали почти три с половиной тысячи счетчиков, они обошли 90 тысяч адресов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО переписчикам населения не заплатили за работу. В управлении федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО рассказали, что выплаты волонтерам начались в ноябре и продолжаются в настоящее время

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Власти ХМАО выделили муниципалитетам шесть миллионов рублей на премии активистам за организацию переписи населения. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства автономного округа. «Речь идет о поощрении лиц, принявших активное участие в проведении Всероссийской переписи, которая в труднодоступных районах завершилась 1 декабря. Распределение средств произведено на основе предложений муниципалитетов и предоставленных ими расчетов», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента экономического развития Югры Владимир Утбанов. Сообщается, что решение принято по рекомендации первого заместителя премьер-министра РФ Андрея Белоусова и на основе письменных обращений мэрий городов и поселений с приложением расчетов. Средства на выплаты предложили выделить из резервного фонда правительства ХМАО. Регион выполнил план по проведению переписи населения, в ее проведении участвовали почти три с половиной тысячи счетчиков, они обошли 90 тысяч адресов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО переписчикам населения не заплатили за работу. В управлении федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО рассказали, что выплаты волонтерам начались в ноябре и продолжаются в настоящее время
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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