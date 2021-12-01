01 декабря 2021

В ХМАО переписчикам населения не заплатили за работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перепись населения в отдаленных территориях Свердловской области. Свердловская область, поселок Островное, перепись населения, переписчик, всероссийская перепись населения
В ХМАО участникам Всероссийской переписи населения не заплатили за работу Фото:

Жителям ХМАО, которые участвовали во Всероссийской переписи населения, не заплатили за работу. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько переписчиков, участвовавших в мероприятии.

«Нам обещали выплатить деньги по завершению работы. Эти деньги я и мои коллеги ждем с 19 ноября. Однако уже прошло почти две недели, а мы все ждем. Сначала сказали, что выплатят в конце ноября, потом в начале декабря, и вот уже второе число», — рассказал участник переписи в Урае на условиях анонимности. Эту информацию подтвердил и переписчик в Ханты-Мансийске.

В распоряжении редакции есть копия официального ответа управления федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО с извинениями перед переписчиками. В пресс-службе ведомства корреспонденту агентства рассказали, что выплаты волонтерам начались в ноябре после приемки выполненных работ. Они продолжаются и в настоящее время. «В ближайшее время планируем все средства выплатить в полном объеме. Платежные документы сформированы по более 8 тысяч человек переписного персонала. Платежи идут каждый день. Все переписчики получат заработанные средства в полном объеме», — заключили в службе. И добавили, что выплаты будут производиться до 15 декабря.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жителям ХМАО, которые участвовали во Всероссийской переписи населения, не заплатили за работу. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько переписчиков, участвовавших в мероприятии. «Нам обещали выплатить деньги по завершению работы. Эти деньги я и мои коллеги ждем с 19 ноября. Однако уже прошло почти две недели, а мы все ждем. Сначала сказали, что выплатят в конце ноября, потом в начале декабря, и вот уже второе число», — рассказал участник переписи в Урае на условиях анонимности. Эту информацию подтвердил и переписчик в Ханты-Мансийске. В распоряжении редакции есть копия официального ответа управления федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО с извинениями перед переписчиками. В пресс-службе ведомства корреспонденту агентства рассказали, что выплаты волонтерам начались в ноябре после приемки выполненных работ. Они продолжаются и в настоящее время. «В ближайшее время планируем все средства выплатить в полном объеме. Платежные документы сформированы по более 8 тысяч человек переписного персонала. Платежи идут каждый день. Все переписчики получат заработанные средства в полном объеме», — заключили в службе. И добавили, что выплаты будут производиться до 15 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...