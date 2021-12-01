В ХМАО переписчикам населения не заплатили за работу

02 декабря 2021 в 20:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО участникам Всероссийской переписи населения не заплатили за работу Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителям ХМАО, которые участвовали во Всероссийской переписи населения, не заплатили за работу. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько переписчиков, участвовавших в мероприятии. «Нам обещали выплатить деньги по завершению работы. Эти деньги я и мои коллеги ждем с 19 ноября. Однако уже прошло почти две недели, а мы все ждем. Сначала сказали, что выплатят в конце ноября, потом в начале декабря, и вот уже второе число», — рассказал участник переписи в Урае на условиях анонимности. Эту информацию подтвердил и переписчик в Ханты-Мансийске. В распоряжении редакции есть копия официального ответа управления федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО с извинениями перед переписчиками. В пресс-службе ведомства корреспонденту агентства рассказали, что выплаты волонтерам начались в ноябре после приемки выполненных работ. Они продолжаются и в настоящее время. «В ближайшее время планируем все средства выплатить в полном объеме. Платежные документы сформированы по более 8 тысяч человек переписного персонала. Платежи идут каждый день. Все переписчики получат заработанные средства в полном объеме», — заключили в службе. И добавили, что выплаты будут производиться до 15 декабря. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жителям ХМАО, которые участвовали во Всероссийской переписи населения, не заплатили за работу. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько переписчиков, участвовавших в мероприятии. «Нам обещали выплатить деньги по завершению работы. Эти деньги я и мои коллеги ждем с 19 ноября. Однако уже прошло почти две недели, а мы все ждем. Сначала сказали, что выплатят в конце ноября, потом в начале декабря, и вот уже второе число», — рассказал участник переписи в Урае на условиях анонимности. Эту информацию подтвердил и переписчик в Ханты-Мансийске. В распоряжении редакции есть копия официального ответа управления федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО с извинениями перед переписчиками. В пресс-службе ведомства корреспонденту агентства рассказали, что выплаты волонтерам начались в ноябре после приемки выполненных работ. Они продолжаются и в настоящее время. «В ближайшее время планируем все средства выплатить в полном объеме. Платежные документы сформированы по более 8 тысяч человек переписного персонала. Платежи идут каждый день. Все переписчики получат заработанные средства в полном объеме», — заключили в службе. И добавили, что выплаты будут производиться до 15 декабря.