Ростовский суд объяснился за слова о присутствии армии РФ в ДНР

16 декабря 2021 в 18:52 Размер текста - 17 +

Кировский районный суд вынес приговор по делу о поставках продовольствия российским военным на Донбассе Фото: Карина Ванеш © URA.RU Кировский районный суд Ростова-на-Дону не признавал присутствия российских военных в Донбассе, так как в приговоре суда были приведены цитаты обвиняемого. Ранее суд вынес приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия для российских военных на территорию ДНР и ЛНР. «Наш суд рассмотрел дело о посредничестве во взяточничестве. Установлены факты, связанные только с данными обстоятельствами. Поэтому по поводу нахождения войск, в приговоре есть об этом речь, — это показания лиц, участвующих в деле. Суд это никак не установил и не исследовал, и это не было целью судебного разбирательства, так как слушалось дело о посредничестве во взяточничестве. Суд устанавливал обстоятельства посредничества во взяточничестве, а не по поводу того, где, кто находится и на какой территории», — передает NEWS.RU объяснения суда. Ранее Кировский районный суд опубликовал приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия в Донбасс. «Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР. Он должен был организовать заказ, оплату и загрузку машин необходимым продовольствием», — сказано на сайте суда. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону не признавал присутствия российских военных в Донбассе, так как в приговоре суда были приведены цитаты обвиняемого. Ранее суд вынес приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия для российских военных на территорию ДНР и ЛНР. «Наш суд рассмотрел дело о посредничестве во взяточничестве. Установлены факты, связанные только с данными обстоятельствами. Поэтому по поводу нахождения войск, в приговоре есть об этом речь, — это показания лиц, участвующих в деле. Суд это никак не установил и не исследовал, и это не было целью судебного разбирательства, так как слушалось дело о посредничестве во взяточничестве. Суд устанавливал обстоятельства посредничества во взяточничестве, а не по поводу того, где, кто находится и на какой территории», — передает NEWS.RU объяснения суда. Ранее Кировский районный суд опубликовал приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия в Донбасс. «Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР. Он должен был организовать заказ, оплату и загрузку машин необходимым продовольствием», — сказано на сайте суда.