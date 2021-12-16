Суд в РФ признал нахождение в ДНР и ЛНР российских военных

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Новое здание суда. Тюмень, фемида, правосудие, суд
Ростовский суд опубликовал приговор с подтверждением присутствия военных РФ в Донбассе Фото:

Кировский районный суд Ростова-на-Дону официально признал присутствие войск России на Донбассе. Судебная инстанция вынесла приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия для российских военных на территорию ДНР и ЛНР.

«Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР. Он должен был организовать заказ, оплату и загрузку машин необходимым продовольствием», — говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте суда.

Фигурантом дела был замоблуправляющего по военному питанию одной из коммерческих компаний. Из приговора следует, что чиновник требовал ежемесячно 90 тысяч рублей за то, чтобы не мешать поставке продовольствия военнослужащим из РФ.

URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для получения комментария по данной теме. На момент публикации ответа от ведомства не поступило.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска никогда не принимали и не принимают участия в конфликте на Украине. «Российские войска никогда не принимали в нем участие. И не принимают. Это является исключительно внутриукраинским конфликтом», — говорил он.

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Кировский районный суд Ростова-на-Дону официально признал присутствие войск России на Донбассе. Судебная инстанция вынесла приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия для российских военных на территорию ДНР и ЛНР. «Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР. Он должен был организовать заказ, оплату и загрузку машин необходимым продовольствием», — говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте суда. Фигурантом дела был замоблуправляющего по военному питанию одной из коммерческих компаний. Из приговора следует, что чиновник требовал ежемесячно 90 тысяч рублей за то, чтобы не мешать поставке продовольствия военнослужащим из РФ. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для получения комментария по данной теме. На момент публикации ответа от ведомства не поступило. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска никогда не принимали и не принимают участия в конфликте на Украине. «Российские войска никогда не принимали в нем участие. И не принимают. Это является исключительно внутриукраинским конфликтом», — говорил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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