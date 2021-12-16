Интернет-омбудсмен: у ЦБ с помощью ключей украли полмиллиарда. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, рубли, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Хакеры украли у российского банка более полумиллиарда рублей Фото:

Группировка MoneyTaker смогла украсть у Центробанка РФ полмиллиарда рублей благодаря перехвату ключей доступа. Об этом рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Такое нападение представляет собой форму проникновения непосредственно в банковские системы, то есть банка, пострадавшего от той операции. Случившееся не говорит о том, что была целиком пробита или дискредитирована система безопасности непосредственно Центробанка. Преступники получают ключи доступа и перехватывают их в информационных системах банков. Поэтому финансовым учреждениям нужно уделить особое внимание информационной безопасности внутри своих систем», — сказал Мариничев в интервью «Пятому каналу».

Ранее российская хакерская группировка MoneyTaker успешно атаковала российский банк через его рабочее место в ЦБ. Хакеры смогли украсть более полумиллиарда рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Группировка MoneyTaker смогла украсть у Центробанка РФ полмиллиарда рублей благодаря перехвату ключей доступа. Об этом рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. «Такое нападение представляет собой форму проникновения непосредственно в банковские системы, то есть банка, пострадавшего от той операции. Случившееся не говорит о том, что была целиком пробита или дискредитирована система безопасности непосредственно Центробанка. Преступники получают ключи доступа и перехватывают их в информационных системах банков. Поэтому финансовым учреждениям нужно уделить особое внимание информационной безопасности внутри своих систем», — сказал Мариничев в интервью «Пятому каналу». Ранее российская хакерская группировка MoneyTaker успешно атаковала российский банк через его рабочее место в ЦБ. Хакеры смогли украсть более полумиллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...