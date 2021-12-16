Группировка MoneyTaker смогла украсть у Центробанка РФ полмиллиарда рублей благодаря перехвату ключей доступа. Об этом рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
«Такое нападение представляет собой форму проникновения непосредственно в банковские системы, то есть банка, пострадавшего от той операции. Случившееся не говорит о том, что была целиком пробита или дискредитирована система безопасности непосредственно Центробанка. Преступники получают ключи доступа и перехватывают их в информационных системах банков. Поэтому финансовым учреждениям нужно уделить особое внимание информационной безопасности внутри своих систем», — сказал Мариничев в интервью «Пятому каналу».
Группировка MoneyTaker смогла украсть у Центробанка РФ полмиллиарда рублей благодаря перехвату ключей доступа. Об этом рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. «Такое нападение представляет собой форму проникновения непосредственно в банковские системы, то есть банка, пострадавшего от той операции. Случившееся не говорит о том, что была целиком пробита или дискредитирована система безопасности непосредственно Центробанка. Преступники получают ключи доступа и перехватывают их в информационных системах банков. Поэтому финансовым учреждениям нужно уделить особое внимание информационной безопасности внутри своих систем», — сказал Мариничев в интервью «Пятому каналу». Ранее российская хакерская группировка MoneyTaker успешно атаковала российский банк через его рабочее место в ЦБ. Хакеры смогли украсть более полумиллиарда рублей.