Хакеры впервые за три года обошли защиту Центробанка

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Хакеры впервые с 2018 года похитили деньги банка с его корсчета в ЦБ Фото:

Русскоязычная хакерская группа MoneyTaker успешно атаковала российский банк через его рабочее место в ЦБ. Об этом сообщается в отчете международной компании по расследованию киберпреступлений Group-IB. Хакеры смогли украсть более полумиллиарда рублей.

«После долгого затишья группа MoneyTaker успешно атаковала российский банк. Очевидно, что злоумышленники на этом не остановятся и будут продолжать атаковать АРМ КБР», — передает РБК информацию из отчета компании. Название банка и конкретная сумма похищенных средств не уточняются.

Летом 2018 года MoneyTaker по аналогичной схеме атаковала «ПИР-банк». Тогда хакеры похитили свыше 58 миллионов рублей, передает Life. Спустя несколько месяцев регулятор отозвал лицензию у этой кредитной организации, уточняет «Национальная служба новостей».

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Русскоязычная хакерская группа MoneyTaker успешно атаковала российский банк через его рабочее место в ЦБ. Об этом сообщается в отчете международной компании по расследованию киберпреступлений Group-IB. Хакеры смогли украсть более полумиллиарда рублей. «После долгого затишья группа MoneyTaker успешно атаковала российский банк. Очевидно, что злоумышленники на этом не остановятся и будут продолжать атаковать АРМ КБР», — передает РБК информацию из отчета компании. Название банка и конкретная сумма похищенных средств не уточняются. Летом 2018 года MoneyTaker по аналогичной схеме атаковала «ПИР-банк». Тогда хакеры похитили свыше 58 миллионов рублей, передает Life. Спустя несколько месяцев регулятор отозвал лицензию у этой кредитной организации, уточняет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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