Хакеры впервые за три года обошли защиту Центробанка

Хакеры впервые с 2018 года похитили деньги банка с его корсчета в ЦБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Русскоязычная хакерская группа MoneyTaker успешно атаковала российский банк через его рабочее место в ЦБ. Об этом сообщается в отчете международной компании по расследованию киберпреступлений Group-IB. Хакеры смогли украсть более полумиллиарда рублей.

«После долгого затишья группа MoneyTaker успешно атаковала российский банк. Очевидно, что злоумышленники на этом не остановятся и будут продолжать атаковать АРМ КБР», — передает РБК информацию из отчета компании. Название банка и конкретная сумма похищенных средств не уточняются.

Летом 2018 года MoneyTaker по аналогичной схеме атаковала «ПИР-банк». Тогда хакеры похитили свыше 58 миллионов рублей, передает Life. Спустя несколько месяцев регулятор отозвал лицензию у этой кредитной организации, уточняет «Национальная служба новостей».