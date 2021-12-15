Прокуратура обнаружила в домах ЖК UNO около четырех «лишних» этажей (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Транспортный прокурор Тюмени через суд добивается запрета на эксплуатацию верхних этажей в новопостроенном жилом комплексе UNO. По мнению надзорного ведомства, здания выше 154 метров помешают глиссаде самолетов. В таком случае новые высотки могут лишиться четырех этажей, квартиры в которых уже проданы.

«Тюменский транспортный прокурор потребовал остановить в строительство домов высотой более 154 метров в районе Московского тракта. Требования предъявляются к застройщику ЖК UNO, высотность домов в котором по проекту составляет 172 метра. Третьими лицами выступают 22 дольщика, купившие квартиры на спорных этажах, а среди заинтересованных лиц — аэропорта „Плеханов“ и „Рощино“», — сообщает издание «Правда УрФО».

По мнению надзорного ведомства, высотки могут помешать глиссаде воздушных судов. Другими словами, верхние этажи (порядка четырех) пересекаются с зоной взлета и посадки самолетов.

Первый суд между UNO и прокуратурой окончился в августе 2021 года. Тогда победил застройщик — компания «В-72». Однако прокуратура подала апелляцию, очередное рассмотрение которой назначено на 20 декабря.

По данным «Правды УрФО», в похожей ситуации сегодня находится и ЖК «Академический» в поселке Дербыши. Его возведение еще не началось, но у застройщика могут отозвать разрешение.

URA.RU направило запросы в «В-72» и Уральскую транспортную прокуратуру, электронную почту СЗ «Академический» в открытом доступе обнаружить не удалось. Ответы ожидаются.