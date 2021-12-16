В Нефтеюганске идут массовые эвакуации из-за сообщений в Telegram

17 декабря 2021 в 10:28 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганске эвакуируют образовательные учреждения и больницу (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) эвакуируют две школы, университет, колледж и местную больницу. Это происходит из-за анонимных сообщений о минировании в одном из telegram-каналов. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В Нефтеюганске снова прошла серия сообщений о минировании. На этот раз сообщалось о пяти учреждениях, это две школы, вуз, колледж и больница. Сообщение об этом поступило из ФСБ России. Проходит проверка», — сказал источник. Источник добавил, что в связи с заведомо ложными доносами о минировании школ 16 декабря было возбуждено уголовное дело, однако на данный момент подозреваемых нет. В администрации города отказались комментировать ситуацию, сославшись на правоохранительные органы. В пресс-службе УМВД по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Однако в социальных сетях пользователи публикуют информацию о том, что учеников школ №8 и №10 выводят из зданий. Ранее URA.RU писало, что из-за сообщений о минировании в анонимном telegram-канале в Нефтеюганске были эвакуированы три школы. К поиску автора канала приступили сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нефтеюганске (ХМАО) эвакуируют две школы, университет, колледж и местную больницу. Это происходит из-за анонимных сообщений о минировании в одном из telegram-каналов. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В Нефтеюганске снова прошла серия сообщений о минировании. На этот раз сообщалось о пяти учреждениях, это две школы, вуз, колледж и больница. Сообщение об этом поступило из ФСБ России. Проходит проверка», — сказал источник. Источник добавил, что в связи с заведомо ложными доносами о минировании школ 16 декабря было возбуждено уголовное дело, однако на данный момент подозреваемых нет. В администрации города отказались комментировать ситуацию, сославшись на правоохранительные органы. В пресс-службе УМВД по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Однако в социальных сетях пользователи публикуют информацию о том, что учеников школ №8 и №10 выводят из зданий. Ранее URA.RU писало, что из-за сообщений о минировании в анонимном telegram-канале в Нефтеюганске были эвакуированы три школы. К поиску автора канала приступили сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму.