16 декабря 2021
15 декабря 2021

В Нефтеюганске идут массовые эвакуации из-за сообщений в Telegram

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нефтеюганске эвакуируют образовательные учреждения и больницу (архивное фото) Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) эвакуируют две школы, университет, колледж и местную больницу. Это происходит из-за анонимных сообщений о минировании в одном из telegram-каналов. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«В Нефтеюганске снова прошла серия сообщений о минировании. На этот раз сообщалось о пяти учреждениях, это две школы, вуз, колледж и больница. Сообщение об этом поступило из ФСБ России. Проходит проверка», — сказал источник.

Источник добавил, что в связи с заведомо ложными доносами о минировании школ 16 декабря было возбуждено уголовное дело, однако на данный момент подозреваемых нет. В администрации города отказались комментировать ситуацию, сославшись на правоохранительные органы. В пресс-службе УМВД по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Однако в социальных сетях пользователи публикуют информацию о том, что учеников школ №8 и №10 выводят из зданий.

Ранее URA.RU писало, что из-за сообщений о минировании в анонимном telegram-канале в Нефтеюганске были эвакуированы три школы. К поиску автора канала приступили сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму.

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В Нефтеюганске (ХМАО) эвакуируют две школы, университет, колледж и местную больницу. Это происходит из-за анонимных сообщений о минировании в одном из telegram-каналов. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В Нефтеюганске снова прошла серия сообщений о минировании. На этот раз сообщалось о пяти учреждениях, это две школы, вуз, колледж и больница. Сообщение об этом поступило из ФСБ России. Проходит проверка», — сказал источник. Источник добавил, что в связи с заведомо ложными доносами о минировании школ 16 декабря было возбуждено уголовное дело, однако на данный момент подозреваемых нет. В администрации города отказались комментировать ситуацию, сославшись на правоохранительные органы. В пресс-службе УМВД по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Однако в социальных сетях пользователи публикуют информацию о том, что учеников школ №8 и №10 выводят из зданий. Ранее URA.RU писало, что из-за сообщений о минировании в анонимном telegram-канале в Нефтеюганске были эвакуированы три школы. К поиску автора канала приступили сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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