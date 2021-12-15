15 декабря 2021

ФСБ ищет автора ТГ-канала, устроившего панику в школах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование Дня Победы. Челябинск, фсб россии
Поиском автора сообщений занялись в ФСБ и Центре по противодействию экстремизму Фото:

Поиском анонимного автора telegram-канала, из-за которого были эвакуированы три школы в Нефтеюганске, занялись в ФСБ и Центре по противодействию экстремизму. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Этот telegram-канал проверяется. Сейчас ФСБ работает совместно с сотрудниками подразделения по борьбе с экстремизмом», — сказал источник.

В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области не ответили на звонки корреспондента.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске из-за анонимных угроз, опубликованных в одном из telegram-каналов, были эвакуированы три школы. На данный момент в образовательных учреждениях дежурят полицейские.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Поиском анонимного автора telegram-канала, из-за которого были эвакуированы три школы в Нефтеюганске, занялись в ФСБ и Центре по противодействию экстремизму. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Этот telegram-канал проверяется. Сейчас ФСБ работает совместно с сотрудниками подразделения по борьбе с экстремизмом», — сказал источник. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области не ответили на звонки корреспондента. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске из-за анонимных угроз, опубликованных в одном из telegram-каналов, были эвакуированы три школы. На данный момент в образовательных учреждениях дежурят полицейские.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...