ФСБ ищет автора ТГ-канала, устроившего панику в школах ХМАО

Поиском автора сообщений занялись в ФСБ и Центре по противодействию экстремизму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поиском анонимного автора telegram-канала, из-за которого были эвакуированы три школы в Нефтеюганске, занялись в ФСБ и Центре по противодействию экстремизму. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Этот telegram-канал проверяется. Сейчас ФСБ работает совместно с сотрудниками подразделения по борьбе с экстремизмом», — сказал источник.

В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области не ответили на звонки корреспондента.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске из-за анонимных угроз, опубликованных в одном из telegram-каналов, были эвакуированы три школы. На данный момент в образовательных учреждениях дежурят полицейские.