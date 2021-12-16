Пять тюменок умерли от COVID-19 на фоне беременности

Двум тюменским младенцам из пяти удалось выжить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Одна беременная тюменка умерла в 2021 году от коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре Тюменской области. Еще четыре женщины в регионе умерли сразу после беременности.

«Беременность является крайне утяжеляющим фактором течения коронавируса, наравне с хроническими заболеваниями, ожирением. За текущий год в моногоспитале скончались пять женщин, у четырех из них смерть наступила, когда они уже не были беременными, но организм не смог справиться, несмотря на интенсивность проводимой терапии», — рассказали в инфоцентре.

По информации властей, погибшим было от 28 до 37 лет. При этом три женщины были здоровы, у одной было ожирение, у еще одной — ожирение и сахарный диабет.

«Двое детей родились живыми, один из них недоношенный. В трех случаях наступила внутриутробная гибель плода», — добавили в инфоцентре.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии от COVID-19 умер 3181 тюменец. Заразилось коронавирусом 85 778 жителей региона.