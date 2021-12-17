Абрамович купил заброшенный стадион на побережье Черного моря

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Территория заброшенного стадиона находится в Геленджике Фото:

Российский миллиардер Роман Абрамович получил территорию заброшенного стадиона на побережье Черного моря в Геленджике. Компания миллиардера Millhouse приобрела у «Рамо-М» 100% акций предприятия-собственника «Гавань».

«ООО „Финэстейт Ко“, структура Millhouse Романа Абрамовича, в декабре стало 100-процентным собственником АО „Гавань“, которому принадлежит территория стадиона „Спартак“ в Геленджике, следует из ЕГРЮЛ и Единого государственного реестра недвижимости», — сообщает РБК со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ.

Основной вид деятельности «Финэстейт Ко» — управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе. В феврале Роман Абрамович учредил «УК «Юг-Эстейт» в Геленджике. По мнению экспертов, на территории могут быть построены апартаменты. Ранее телеканал 360 сообщил, что за 2021 год состояние Романа Абрамовича снизилось на 691 миллион рублей.

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Российский миллиардер Роман Абрамович получил территорию заброшенного стадиона на побережье Черного моря в Геленджике. Компания миллиардера Millhouse приобрела у «Рамо-М» 100% акций предприятия-собственника «Гавань». «ООО „Финэстейт Ко“, структура Millhouse Романа Абрамовича, в декабре стало 100-процентным собственником АО „Гавань“, которому принадлежит территория стадиона „Спартак“ в Геленджике, следует из ЕГРЮЛ и Единого государственного реестра недвижимости», — сообщает РБК со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ. Основной вид деятельности «Финэстейт Ко» — управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе. В феврале Роман Абрамович учредил «УК «Юг-Эстейт» в Геленджике. По мнению экспертов, на территории могут быть построены апартаменты. Ранее телеканал 360 сообщил, что за 2021 год состояние Романа Абрамовича снизилось на 691 миллион рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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