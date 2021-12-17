Абрамович купил заброшенный стадион на побережье Черного моря

Российский миллиардер Роман Абрамович получил территорию заброшенного стадиона на побережье Черного моря в Геленджике. Компания миллиардера Millhouse приобрела у «Рамо-М» 100% акций предприятия-собственника «Гавань».
«ООО „Финэстейт Ко“, структура Millhouse Романа Абрамовича, в декабре стало 100-процентным собственником АО „Гавань“, которому принадлежит территория стадиона „Спартак“ в Геленджике, следует из ЕГРЮЛ и Единого государственного реестра недвижимости», — сообщает РБК со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ.
Основной вид деятельности «Финэстейт Ко» — управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе. В феврале Роман Абрамович учредил «УК «Юг-Эстейт» в Геленджике. По мнению экспертов, на территории могут быть построены апартаменты. Ранее телеканал 360 сообщил, что за 2021 год состояние Романа Абрамовича снизилось на 691 миллион рублей.
Российский миллиардер Роман Абрамович получил территорию заброшенного стадиона на побережье Черного моря в Геленджике. Компания миллиардера Millhouse приобрела у «Рамо-М» 100% акций предприятия-собственника «Гавань». «ООО „Финэстейт Ко“, структура Millhouse Романа Абрамовича, в декабре стало 100-процентным собственником АО „Гавань“, которому принадлежит территория стадиона „Спартак“ в Геленджике, следует из ЕГРЮЛ и Единого государственного реестра недвижимости», — сообщает РБК со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ. Основной вид деятельности «Финэстейт Ко» — управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе. В феврале Роман Абрамович учредил «УК «Юг-Эстейт» в Геленджике. По мнению экспертов, на территории могут быть построены апартаменты. Ранее телеканал 360 сообщил, что за 2021 год состояние Романа Абрамовича снизилось на 691 миллион рублей.