В Госдуме расследуют принятие закона с ошибкой

В законе об онлайн-обучении пропустили два слова, которые существенно повлияли на его смысл Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госдума проведет служебное расследование из-за отклоненного Советом Федерации закона об образовательных онлайн-сервисах. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. Закон отклонили из-за ошибки, допущенной во втором чтении — из него убрали два слова, которые «концептуально меняли» документ.

«На Совете Госдумы было принято решение создать согласительную комиссию и провести служебное расследование обстоятельств принятия закона. По итогам этого расследования мы будем делать выводы», — цитирует Вячеслава Володина официальный сайт Госдумы.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обвинила министра просвещения Сергея Кравцова в том, что его ведомство допустило ошибку в поправках к закону «Об образовании». По словам сенатора, из документа убрали два слова, которые «концептуально поменяли» закон. Ошибка могла привести к проблемам при формировании перечня профессий, которым невозможно учить дистанционно. Матвиенко считает, что Минпросвещения РФ «надавило на все свои рычаги», чтобы Совет Федерации принял закон, передает телеканал 360.

Принятый Госдумой документ обязывает при дистанционном обучении использовать верифицированные государством учебно-методические материалы и онлайн-ресурсы, передает «Национальная служба новостей». Такие ресурсы должны использоваться в начальном, среднем и общем среднем образовании. Их список должно было составить Минпросвещения РФ.