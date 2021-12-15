Матвиенко пристыдила министра просвещения Кравцова за новый закон

15 декабря 2021 в 18:47 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко считает, что Минпросвещения воспользовался рычагами давления на сенаторов, чтобы принять поправки в закон с ошибкой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступила с обвинением против министра просвещения Сергея Кравцова. По ее словам, глава Минпросвещения оказывает давление на Совфед ради принятия поправок в закон «Об образовании» с технической ошибкой. «Вместо того, чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать и исправить, он [Минпросвещения] включил все свои рычаги, правда, слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой против отклонения. Еще раз напомню, что нет тех сил, которые могли бы заставить Совет Федерации нарушить закон, действовать в неправовом поле. Усилия, которые предпринимал министр, — мне просто стыдно за его действия», — цитирует Матвиенко «Российская газета» . Министерство просвещения допустило ошибку в поправке в закон «Об образовании», которая искажает изначально заложенный в изменения смысл, пояснила журналистам председатель комитета СФ по науке Лилия Гумерова. По ее словам, такая ошибка могла привести к проблемам в формировании перечня профессий, по которым невозможно применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступила с обвинением против министра просвещения Сергея Кравцова. По ее словам, глава Минпросвещения оказывает давление на Совфед ради принятия поправок в закон «Об образовании» с технической ошибкой. «Вместо того, чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать и исправить, он [Минпросвещения] включил все свои рычаги, правда, слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой против отклонения. Еще раз напомню, что нет тех сил, которые могли бы заставить Совет Федерации нарушить закон, действовать в неправовом поле. Усилия, которые предпринимал министр, — мне просто стыдно за его действия», — цитирует Матвиенко «Российская газета». Министерство просвещения допустило ошибку в поправке в закон «Об образовании», которая искажает изначально заложенный в изменения смысл, пояснила журналистам председатель комитета СФ по науке Лилия Гумерова. По ее словам, такая ошибка могла привести к проблемам в формировании перечня профессий, по которым невозможно применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.