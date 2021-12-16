Жительница Кургана упала на лед и отсудила у мэрии 250 000 рублей

Из-за падения женщина получила травму бедра (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд обязал мэрию Кургана выплатить 250 тыс. рублей горожанке, которая повредила бедро, когда упала, подскользнувшись на льду. Данная информация размещена на сайте областного суда.

«Взыскать с Администрации г. Кургана в пользу Овчинниковой Н.И. 250 000 руб. в счет компенсации морального вреда. В остальной части исковых требований к Администрации г. Кургана отказать», — указано в документе суда.

В 2019 году женщина вышла из банка, спустилась с крыльца и упала на льду. После этого она не смогла самостоятельно подняться. На ее руку и ногу наложили гипс. Позже ей сделали операцию на бедре и вставили штыри. В документе указано, что она похудела на 20 кг, до сих пор передвигается с тростью и не может передвигаться на дальние расстояния, спать на правом боку и носить тяжести. Она просила взыскать с ответчиков полмиллиона рублей.

Представители мэрии прокомментировали URA.RU решение суда. «Администрация города Кургана не согласна с апелляционным определением Курганского областного суда Курганской области от 26.10.2021 г., которым с администрации взыскано 250 000 рублей в счет компенсации морального вреда, считает его необоснованным и намерена его обжаловать путем подачи кассационной жалобы в вышестоящий суд», — ответили в городской администрации.