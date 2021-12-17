Юрист назвал размер штрафа за задержку зарплаты перед Новым годом

Штраф за невыплату зарплаты до Нового года может составить до 50 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За невыплату заработной платы перед Новым годом, в случае, если расчетный день выпадает на праздники, то есть до 10 января, работодатель может быть оштрафован на 30-50 000 рублей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал юрист по трудовому праву и гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов.

«Статья 136 Трудового кодекса РФ предполагает, что если день выдачи заработной платы выпадает на воскресенье или на праздник, то выплатить все нужно в предшествующий рабочий день, в этом году это 30 декабря. Задержка может привести работодателя к штрафу в размере от 30 до 50 000 рублей, это статья 5.27, часть 6 Кодекса об административных правонарушениях», — объяснил Дмитрий Кофанов.

По словам юриста, за каждый просроченный день работнику полагается компенсация. «Если работнику вовремя не выплачивают зарплату, он может обратиться в государственную инспекцию труда, прокуратуру и суд. Также работник имеет право на получение компенсации, это статья 236 Трудового кодекса РФ, в размере 1/150 ставки рефинансирования, то есть, если у человека заработная плата условно составляет 100 000 рублей, то за один день задержки он получит 50 рублей», — подчеркнул Кофанов.

В беседе с URA.RU руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич добавил, что за невыплату заработной платы руководителю может также грозить уголовная ответственность. «Ответственность наступает в соответствии с административным кодексом либо уголовным, все зависит от объемов и масштабов. Максимальная административная ответственность — вплоть до лишения права руководителя до трех лет занимать соответствующую должность. Уголовное наказание от года и более является более редким явлением, потому что там требуется некий рецидив и большие объемы», — заявил он.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула, что заработную плату за декабрь, премии,13 зарплату, а также пособия россияне должны получить до конца 2021 года. Заложена в бюджет и более ранняя выплата пенсии.