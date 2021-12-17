Путин выразил поддержку мигрантам в России

17 декабря 2021 в 15:33 Размер текста - 17 +

Для мигрантов в РФ введут новые правила Фото: Денис Моргунов © URA.RU Президент РФ Владимир Путин выступает за создание комфортных условий для иностранных граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент выступает за создание максимально комфортных условия для иностранных бизнесменов, инвесторов и специалистов здесь. Вместе с тем есть определенные правила. Важно, чтобы их было легко реализовать, чтобы были обеспечены все условия для этого», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. По его словам, в Кремле отреагируют в случаев возникновения проблем. Основной задачей является создание максимально комфортных условий для бизнеса, сказал Песков. В России с 29 декабря мигрантов обяжут сдавать фото и отпечатки пальцев после въезда в Россию, в том числе для трудоустройства. Это коснется въезжающих на срок более чем 90 дней, пишет сайт MK.RU . Иностранцы должны будут пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию в течение 30 дней после прибытия. Приехавшие не для работы на срок более 90 дней будут проходить процедуру в течение 90 дней. Также им нужно будет пройти медосвидетельствование, передает «Пятый канал». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин выступает за создание комфортных условий для иностранных граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент выступает за создание максимально комфортных условия для иностранных бизнесменов, инвесторов и специалистов здесь. Вместе с тем есть определенные правила. Важно, чтобы их было легко реализовать, чтобы были обеспечены все условия для этого», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. По его словам, в Кремле отреагируют в случаев возникновения проблем. Основной задачей является создание максимально комфортных условий для бизнеса, сказал Песков. В России с 29 декабря мигрантов обяжут сдавать фото и отпечатки пальцев после въезда в Россию, в том числе для трудоустройства. Это коснется въезжающих на срок более чем 90 дней, пишет сайт MK.RU. Иностранцы должны будут пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию в течение 30 дней после прибытия. Приехавшие не для работы на срок более 90 дней будут проходить процедуру в течение 90 дней. Также им нужно будет пройти медосвидетельствование, передает «Пятый канал».