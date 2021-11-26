Пособия пересчитают для семей с детьми от трех до семи лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В декабре истекает срок обращения для перерасчета пособия на ребенка, Центробанк сможет внесудебно блокировать сайты мошенников, а банки не смогут заранее проставлять «галочки» за заемщика в кредитных договорах. URA.RU собрало самые важные изменения, которые вступят в силу в России в декабре этого года.

С 29 декабря иностранцы будут обязаны сдавать фото и отпечатки пальцев после прибытия в Россию, в том числе для трудоустройства. По новому закону, мигранты должны пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию в течение 30 дней после въезда. Иностранцы, которые приехали не для работы на срок более 90 дней, могут пройти процедуру в течение 90 дней со дня въезда;

В конце года истекает срок обращения для перерасчета ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трех до семи лет. Заявление можно подать до 31 декабря через портал Госуслуг. Сумма выплаты зависит от доходов семьи;

У Центробанка с 1 декабря появится право внесудебно блокировать интернет-сайты мошенников. Их работу будут приостанавливать по инициативе регулятора в течение нескольких дней. Это будет сделано, чтобы предотвратить попытки взлома информационных систем банков, профучастников рынка ценных бумаг, некредитных финансовых организаций;

Россияне смогут обратиться в любой ЗАГС для оформления свидетельства о рождении ребенка. В декабре начнет действовать экстерриториальный принцип работы ЗАГСов. Раньше для регистрации детей нужно было обращаться по месту жительства, хранения актовой записи или по месту наступления события (рождения ребенка);

С 1 декабря у россиян будет бесплатный доступ к социально значимым сайтам. В список вошли: портал Госуслуги, сайты президента РФ, правительства России, Совфеда, Госдумы, различных министерств и ведомств, а также сайты администраций регионов. Также у пользователей будет доступ к ряду соцсетей, мессенджеров СМИ и банков. Окончательного списка пока нет;

Банки больше не смогут заранее проставлять отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг в кредитном договоре. С 30 декабря заемщикам самим нужно будет подтверждать свое согласие. Изменения помогут избежать навязывания дополнительных услуг при заключении договора на кредит;

В конце декабря вступит в силу закон об ограничении выбросов парниковых газов. Углеродная отчетность будет введена с января. Это поможет реализовывать климатические проекты, получать за них углеродные единицы и торговать ими;

Будет введена уголовная ответственность за подделку маркировки с 1 декабря. Штраф будет составлять до 300 тысяч рублей, также возможно лишение свободны на срок до трех лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Также вводится административная ответственность за нарушение требований к обязательной маркировке.