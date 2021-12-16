16 декабря 2021

Курганский военкомат отправляет последних призывников года. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной призывной пункт. Курган
В военкомате формируют команды для отправления к местам несения службы Фото:

Более 900 призывников из Курганской области направят для прохождения службы в вооруженных силах России. Призывная кампания продлится до 31 декабря, на следующей неделе будут окончательно сформированы команды для отправления к местам несения службы, передает корреспондент URA.RU.

«Для прохождения военной службы из Курганской области будет направлено более 900 человек. На сегодняшний день уже направили более 800 человек. Призывники будут проходить службу во всех видах и родах вооруженных сил РФ начиная от Калининграда до Дальнего Востока. Призывная кампания продлится до 31 декабря», — сообщил военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов на встрече с журналистами.

По словам комиссара, призывная кампания проходит в условиях сложной эпидемической обстановки по коронавирусной инфекции. Благодаря мерам предосторожности, в том числе тестированию на COVID-19, в воинские части направлены только здоровые призывники. В комиссариате подчеркнули, что для призывников нет требования вакцинации. Все призывники обеспечены необходимыми вещами, предметами личной гигиены. В целях предотвращения заражения COVID торжественные отправки не проводятся.

Областной призывной пункт. Курган
В Кургане завершает призывная кампания 2021 года
Фото:
Областной призывной пункт. Курган
Призывникам выдали вещи и предметы гигиены
Фото:
Областной призывной пункт. Курган
На завтрак у курганских призывников были пельмени, на обед — блюда на выбор
Фото:
Областной призывной пункт. Курган
Призывников направят в разные воинские части — от Калининграда до Дальнего Востока
Фото:
Областной призывной пункт. Курган
Всего из Курганской области на службу отправятся 900 призывников
Фото:
Областной призывной пункт. Курган
Фото:

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Более 900 призывников из Курганской области направят для прохождения службы в вооруженных силах России. Призывная кампания продлится до 31 декабря, на следующей неделе будут окончательно сформированы команды для отправления к местам несения службы, передает корреспондент URA.RU. «Для прохождения военной службы из Курганской области будет направлено более 900 человек. На сегодняшний день уже направили более 800 человек. Призывники будут проходить службу во всех видах и родах вооруженных сил РФ начиная от Калининграда до Дальнего Востока. Призывная кампания продлится до 31 декабря», — сообщил военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов на встрече с журналистами. По словам комиссара, призывная кампания проходит в условиях сложной эпидемической обстановки по коронавирусной инфекции. Благодаря мерам предосторожности, в том числе тестированию на COVID-19, в воинские части направлены только здоровые призывники. В комиссариате подчеркнули, что для призывников нет требования вакцинации. Все призывники обеспечены необходимыми вещами, предметами личной гигиены. В целях предотвращения заражения COVID торжественные отправки не проводятся.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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