16 декабря 2021

Симановский и мэр открыли каток у «золотой» школы в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового катка в школе N 106 г. Екатеринбург
Алексей Орлов (слева) был в школе Андрея Симановского (справа) второй раз за последние четыре месяца Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский открыли новогодний каток возле школы №106, в которой учился и которой сейчас помогает бизнесмен. Торжественное мероприятие сопровождалось шоу с бенгальскими огнями и катанием большого количества детей, передает корреспондент URA.RU. Орлов назвал это «шикарным подарком» для всего Вторчермета.

Каток залили на территории стадиона, отремонтированного к 1 сентября. Он будет работать ежедневно с 15:00 до 21:00. Фишка этой локации в том, что она оборудована пунктом проката коньков (находится в шатре), а также световым и музыкальным оформлением.

«У Екатеринбурга существует очень хорошая традиция, что выпускники школ, которые состоялись как предприниматели, помогают своим альма-матер. И 106-й школе повезло, потому что ей патронирует очень неравнодушный человек. Только в 2021 году Андрей Симановский профинансировал ремонт кабинетов, приобретение оборудования на сумму более 30 миллионов рублей», — сказал Орлов. Вместе с ним на открытии от городской власти были зам по образованию Екатерина Сибирцева, начальник департамента образования Константин Шевченко, глава Чкаловского района Евгений Шипицын. После осмотра территории Сибирцева и директор школы Марина Полякова зазывали Симановского и Орлова на чай. Но те вежливо отказались: мэр объяснил, что торопится на разговор с депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым.

Школу №106 называют «золотой» из-за эффектного внешнего и внутреннего убранства. Из типичной постройки, которая не отличалась от других городских школ, при поддержке Симановского здание стало похожим на дворец.

Открытие ледового катка в школе 106 г. Екатеринбург
Открытие катка сопроводили красочным шоу с участием юных звезд танцев на льду — Софии Титанян и Владислава Глазунова
Фото:
Открытие ледового катка в школе 106 г. Екатеринбург
Фото:
Открытие ледового катка в школе N 106 г. Екатеринбург
Каток будет работать каждый день с трех до девяти часов
Фото:
Открытие ледового катка в школе N 106 г. Екатеринбург
Рядом можно купить кофе и хот-доги
Фото:
Открытие ледового катка в школе N 106 г. Екатеринбург
Фото:

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский открыли новогодний каток возле школы №106, в которой учился и которой сейчас помогает бизнесмен. Торжественное мероприятие сопровождалось шоу с бенгальскими огнями и катанием большого количества детей, передает корреспондент URA.RU. Орлов назвал это «шикарным подарком» для всего Вторчермета. Каток залили на территории стадиона, отремонтированного к 1 сентября. Он будет работать ежедневно с 15:00 до 21:00. Фишка этой локации в том, что она оборудована пунктом проката коньков (находится в шатре), а также световым и музыкальным оформлением. «У Екатеринбурга существует очень хорошая традиция, что выпускники школ, которые состоялись как предприниматели, помогают своим альма-матер. И 106-й школе повезло, потому что ей патронирует очень неравнодушный человек. Только в 2021 году Андрей Симановский профинансировал ремонт кабинетов, приобретение оборудования на сумму более 30 миллионов рублей», — сказал Орлов. Вместе с ним на открытии от городской власти были зам по образованию Екатерина Сибирцева, начальник департамента образования Константин Шевченко, глава Чкаловского района Евгений Шипицын. После осмотра территории Сибирцева и директор школы Марина Полякова зазывали Симановского и Орлова на чай. Но те вежливо отказались: мэр объяснил, что торопится на разговор с депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым. Школу №106 называют «золотой» из-за эффектного внешнего и внутреннего убранства. Из типичной постройки, которая не отличалась от других городских школ, при поддержке Симановского здание стало похожим на дворец.
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