Алексей Орлов (слева) был в школе Андрея Симановского (справа) второй раз за последние четыре месяца Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский открыли новогодний каток возле школы №106, в которой учился и которой сейчас помогает бизнесмен. Торжественное мероприятие сопровождалось шоу с бенгальскими огнями и катанием большого количества детей, передает корреспондент URA.RU. Орлов назвал это «шикарным подарком» для всего Вторчермета.

Каток залили на территории стадиона, отремонтированного к 1 сентября. Он будет работать ежедневно с 15:00 до 21:00. Фишка этой локации в том, что она оборудована пунктом проката коньков (находится в шатре), а также световым и музыкальным оформлением.

«У Екатеринбурга существует очень хорошая традиция, что выпускники школ, которые состоялись как предприниматели, помогают своим альма-матер. И 106-й школе повезло, потому что ей патронирует очень неравнодушный человек. Только в 2021 году Андрей Симановский профинансировал ремонт кабинетов, приобретение оборудования на сумму более 30 миллионов рублей», — сказал Орлов. Вместе с ним на открытии от городской власти были зам по образованию Екатерина Сибирцева, начальник департамента образования Константин Шевченко, глава Чкаловского района Евгений Шипицын. После осмотра территории Сибирцева и директор школы Марина Полякова зазывали Симановского и Орлова на чай. Но те вежливо отказались: мэр объяснил, что торопится на разговор с депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым.

Школу №106 называют «золотой» из-за эффектного внешнего и внутреннего убранства. Из типичной постройки, которая не отличалась от других городских школ, при поддержке Симановского здание стало похожим на дворец.

Открытие катка сопроводили красочным шоу с участием юных звезд танцев на льду — Софии Титанян и Владислава Глазунова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Каток будет работать каждый день с трех до девяти часов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Рядом можно купить кофе и хот-доги Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU