16 декабря 2021

В Курганской области отменили QR-коды для входа в ТЦ

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Проверка QR кодов в ТРЦ «Пушкинский». Курган, торговый центр, куар код, QR код, QR
Требование о предоставлении QR-кодов в ТЦ приостановлено с 18 декабря 2021 года на четыре недели Фото:

В Курганской области приостановлено требование о предъявлении QR-кодов при входе в торговые центры с 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года. Такое решение принял оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства региона.

«С 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года включительно приостановлены требования о предоставлении документов при посещении торговых и торгово — развлекательных центров. Решение принял региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции на своем очередном заседании», — говорится в сообщении правительства Курганской области во «ВКонтакте».

Отмечается, что с 18 декабря можно проходить в ТЦ и ТРЦ без персонального QR-кода и иных документов, подтверждающих перенесенное заболевание или вакцинацию, а также ПЦР. Также не потребуется паспорт или документ, подтверждающий личность. Посетителей просят не забывать о масочном режиме. Вместе с тем требование о предъявлении QR-кодов сохраняется в организациях общественного питания и сфере оказания услуг.

В Курганской области QR-коды были введены с 4 октября. Сначала фильтры безопасности были установлены для посещения культурных и спортивных объектов, позже — для посещения ТРЦ, торговых центров, предприятий общепита и в сфере услуг.

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В Курганской области приостановлено требование о предъявлении QR-кодов при входе в торговые центры с 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года. Такое решение принял оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства региона. «С 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года включительно приостановлены требования о предоставлении документов при посещении торговых и торгово — развлекательных центров. Решение принял региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции на своем очередном заседании», — говорится в сообщении правительства Курганской области во «ВКонтакте». Отмечается, что с 18 декабря можно проходить в ТЦ и ТРЦ без персонального QR-кода и иных документов, подтверждающих перенесенное заболевание или вакцинацию, а также ПЦР. Также не потребуется паспорт или документ, подтверждающий личность. Посетителей просят не забывать о масочном режиме. Вместе с тем требование о предъявлении QR-кодов сохраняется в организациях общественного питания и сфере оказания услуг. В Курганской области QR-коды были введены с 4 октября. Сначала фильтры безопасности были установлены для посещения культурных и спортивных объектов, позже — для посещения ТРЦ, торговых центров, предприятий общепита и в сфере услуг.
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