Общественный транспорт Москвы станет бесплатным в новогоднюю ночь

Москвичам не придется платить в метро и наземном транспорте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года весь общественный транспорт Москвы станет бесплатным. За проезд в наземном транспорте и метро не придется платить с 20:00 до 06:00 часов.

«Пассажирский транспорт Москвы в новогоднюю ночь будет бесплатным. С 20.00 31 декабря до 06.00 1 января», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники в мэрии столицы.

Также Собянин распорядился продлить работу метро и МЦК на всю новогоднюю ночь. Кроме того, продлит работу и МЦД до половины третьего ночи, а также наземный общественный транспорт — до половины четвертого.