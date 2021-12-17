Общественный транспорт Москвы станет бесплатным в новогоднюю ночь

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Москвичам не придется платить в метро и наземном транспорте Фото:

В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года весь общественный транспорт Москвы станет бесплатным. За проезд в наземном транспорте и метро не придется платить с 20:00 до 06:00 часов.

«Пассажирский транспорт Москвы в новогоднюю ночь будет бесплатным. С 20.00 31 декабря до 06.00 1 января», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники в мэрии столицы.

Также Собянин распорядился продлить работу метро и МЦК на всю новогоднюю ночь. Кроме того, продлит работу и МЦД до половины третьего ночи, а также наземный общественный транспорт — до половины четвертого.

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В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года весь общественный транспорт Москвы станет бесплатным. За проезд в наземном транспорте и метро не придется платить с 20:00 до 06:00 часов. «Пассажирский транспорт Москвы в новогоднюю ночь будет бесплатным. С 20.00 31 декабря до 06.00 1 января», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники в мэрии столицы. Также Собянин распорядился продлить работу метро и МЦК на всю новогоднюю ночь. Кроме того, продлит работу и МЦД до половины третьего ночи, а также наземный общественный транспорт — до половины четвертого.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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