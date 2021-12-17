В Раде рассказали о тайных договоренностях США и России по Крыму

18 декабря 2021 в 06:37 Размер текста - 17 +

Кива заявил, что США тайно дали согласие РФ на возвращение Крыма Фото: Владимир Андреев © URA.RU США тайно согласились на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. «Да, действительно, это две империи, поэтому произошел чистый договорняк. Мы (США. — Прим. ред.) перевернули власть, но для того, чтобы вы это легализировали <…>, мы вам отдадим Крым. <…> Вам важен Крым? Забирайте», — заявил Кива в интервью Telegraf. По его словам, США привели во власть в Киеве подконтрольные им силы и были вынуждены считаться с Россией, которая имела свои стратегические задачи в регионе. Кива отметил, что из-за этого временно исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов приказал вывести подконтрольные Киеву войска с полуострова. Крым и Севастополь вошли в состав РФ в 2014 году. Перед этим на полуострове провели голосование, официальные итоги которого показали, что большинство жителей Крыма и Севастополя выступили за объединение с Россией. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, после того как суд в Амстердаме присудил скифское золото из крымских музеев Украине, пообещал вернуть в состав страны Крым. Он готов встретиться и пообщаться со своими российским коллегой Владимиром Путиным на любой нейтральной территории. Единственным условием для проведения такой встречи должно стать обсуждение темы украинских территорий, которые в Киеве считают «оккупированными». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США тайно согласились на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. «Да, действительно, это две империи, поэтому произошел чистый договорняк. Мы (США. — Прим. ред.) перевернули власть, но для того, чтобы вы это легализировали <…>, мы вам отдадим Крым. <…> Вам важен Крым? Забирайте», — заявил Кива в интервью Telegraf. По его словам, США привели во власть в Киеве подконтрольные им силы и были вынуждены считаться с Россией, которая имела свои стратегические задачи в регионе. Кива отметил, что из-за этого временно исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов приказал вывести подконтрольные Киеву войска с полуострова. Крым и Севастополь вошли в состав РФ в 2014 году. Перед этим на полуострове провели голосование, официальные итоги которого показали, что большинство жителей Крыма и Севастополя выступили за объединение с Россией. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, после того как суд в Амстердаме присудил скифское золото из крымских музеев Украине, пообещал вернуть в состав страны Крым. Он готов встретиться и пообщаться со своими российским коллегой Владимиром Путиным на любой нейтральной территории. Единственным условием для проведения такой встречи должно стать обсуждение темы украинских территорий, которые в Киеве считают «оккупированными».