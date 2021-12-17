Порошенко покинул Украину

18 декабря 2021 в 07:28 Размер текста - 17 +

Петр Порошенко отправился в дипломатическое турне, сообщили в партии «Европейская солидарность» Фото: Официальный сайт президента Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул республику. Об этом сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность». Бывший глава государства уехал с Украины после того, как Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку о вызове на допрос. «Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу. В субботу и воскресенье он проведет ряд встреч в Турции», — сообщается на официальном сайте «Европейской солидарности». В частности, Порошенко должен встретиться с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле, а после — отправиться в Польшу. Там он примет участие в международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге», уточнили в пресс-службе «Европейской солидарности». Порошенко покинул Украину после того, как ГБР попыталось вручить ему повестку, передает ТАСС. Он должен был участвовать в допросе по делу о незаконных поставках угля с Донбасса, фигурантом которого является глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Повестку вручить не удалось — Порошенко проигнорировал следователей. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку угля, составляет более 20 миллионов гривен (около 7,6 миллиона долларов). О том, что Порошенко могут предъявить обвинение в торговле углем с ДНР и ЛНР, ранее заявил бывший зампредседателя генпрокурора Украины Виктор Трепак. По его словам, дело изучали в офисе президента Украины. Сейчас Порошенко — фигурант более 15 уголовных дел, в которых он числится как подозреваемый или свидетель. В частности, бывшего президента Украины подозревают в подготовке госпереворотов в 2013-2014 и в 2020 годах, в покупках картин через офшоры и так далее. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул республику. Об этом сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность». Бывший глава государства уехал с Украины после того, как Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку о вызове на допрос. «Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу. В субботу и воскресенье он проведет ряд встреч в Турции», — сообщается на официальном сайте «Европейской солидарности». В частности, Порошенко должен встретиться с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле, а после — отправиться в Польшу. Там он примет участие в международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге», уточнили в пресс-службе «Европейской солидарности». Порошенко покинул Украину после того, как ГБР попыталось вручить ему повестку, передает ТАСС. Он должен был участвовать в допросе по делу о незаконных поставках угля с Донбасса, фигурантом которого является глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Повестку вручить не удалось — Порошенко проигнорировал следователей. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку угля, составляет более 20 миллионов гривен (около 7,6 миллиона долларов). О том, что Порошенко могут предъявить обвинение в торговле углем с ДНР и ЛНР, ранее заявил бывший зампредседателя генпрокурора Украины Виктор Трепак. По его словам, дело изучали в офисе президента Украины. Сейчас Порошенко — фигурант более 15 уголовных дел, в которых он числится как подозреваемый или свидетель. В частности, бывшего президента Украины подозревают в подготовке госпереворотов в 2013-2014 и в 2020 годах, в покупках картин через офшоры и так далее.