Петр Порошенко отправился в дипломатическое турне, сообщили в партии «Европейская солидарность»Фото: Официальный сайт президента Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул республику. Об этом сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность». Бывший глава государства уехал с Украины после того, как Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку о вызове на допрос.
«Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу. В субботу и воскресенье он проведет ряд встреч в Турции», — сообщается на официальном сайте «Европейской солидарности».
В частности, Порошенко должен встретиться с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле, а после — отправиться в Польшу. Там он примет участие в международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге», уточнили в пресс-службе «Европейской солидарности».
Порошенко покинул Украину после того, как ГБР попыталось вручить ему повестку, передает ТАСС. Он должен был участвовать в допросе по делу о незаконных поставках угля с Донбасса, фигурантом которого является глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Повестку вручить не удалось — Порошенко проигнорировал следователей. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку угля, составляет более 20 миллионов гривен (около 7,6 миллиона долларов).
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул республику. Об этом сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность». Бывший глава государства уехал с Украины после того, как Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку о вызове на допрос. «Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу. В субботу и воскресенье он проведет ряд встреч в Турции», — сообщается на официальном сайте «Европейской солидарности». В частности, Порошенко должен встретиться с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле, а после — отправиться в Польшу. Там он примет участие в международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге», уточнили в пресс-службе «Европейской солидарности». Порошенко покинул Украину после того, как ГБР попыталось вручить ему повестку, передает ТАСС. Он должен был участвовать в допросе по делу о незаконных поставках угля с Донбасса, фигурантом которого является глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Повестку вручить не удалось — Порошенко проигнорировал следователей. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку угля, составляет более 20 миллионов гривен (около 7,6 миллиона долларов). О том, что Порошенко могут предъявить обвинение в торговле углем с ДНР и ЛНР, ранее заявил бывший зампредседателя генпрокурора Украины Виктор Трепак. По его словам, дело изучали в офисе президента Украины. Сейчас Порошенко — фигурант более 15 уголовных дел, в которых он числится как подозреваемый или свидетель. В частности, бывшего президента Украины подозревают в подготовке госпереворотов в 2013-2014 и в 2020 годах, в покупках картин через офшоры и так далее.