Экс-прокурор Украины заподозрил Порошенко в торговле углем с ДНР

04 декабря 2021 в 18:34 Размер текста - 17 +

Порошенко — фигурант более 15 уголовных дел Фото: Официальный сайт Президента Украины Экс-президенту Украины Петру Порошенко могут предъявить обвинение в торговле углем с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом заявил бывший зампредседателя генпрокурора страны Виктор Трепак. Он заявил, что у украинской прокуратуры появилась в рамках расследования дела политика Виктора Медведчука информация о том, что Порошенко поставлял уголь из ДНР и ЛНР на Украину. Также фигурантами по данному делу проходят сам Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин. «Подготовленный офисом генерального прокурора проект такого обвинения изучается в офисе президента. Решается, насколько целесообразна реализация… именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества», — написал Трепак на своей странице в Facebook. Сейчас Порошенко — фигурант более 15 уголовных дел, в которых он числится как подозреваемый или свидетель. В частности, бывшего президента Украины подозревают в подготовке госпереворотов в 2013-2014 и в 2020 годах, в покупках картин через офшоры и так далее. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экс-президенту Украины Петру Порошенко могут предъявить обвинение в торговле углем с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом заявил бывший зампредседателя генпрокурора страны Виктор Трепак. Он заявил, что у украинской прокуратуры появилась в рамках расследования дела политика Виктора Медведчука информация о том, что Порошенко поставлял уголь из ДНР и ЛНР на Украину. Также фигурантами по данному делу проходят сам Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин. «Подготовленный офисом генерального прокурора проект такого обвинения изучается в офисе президента. Решается, насколько целесообразна реализация… именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества», — написал Трепак на своей странице в Facebook. Сейчас Порошенко — фигурант более 15 уголовных дел, в которых он числится как подозреваемый или свидетель. В частности, бывшего президента Украины подозревают в подготовке госпереворотов в 2013-2014 и в 2020 годах, в покупках картин через офшоры и так далее.