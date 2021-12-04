Экс-прокурор Украины заподозрил Порошенко в торговле углем с ДНР

Порошенко — фигурант более 15 уголовных делФото: Официальный сайт Президента Украины
Экс-президенту Украины Петру Порошенко могут предъявить обвинение в торговле углем с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом заявил бывший зампредседателя генпрокурора страны Виктор Трепак.
Он заявил, что у украинской прокуратуры появилась в рамках расследования дела политика Виктора Медведчука информация о том, что Порошенко поставлял уголь из ДНР и ЛНР на Украину. Также фигурантами по данному делу проходят сам Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
«Подготовленный офисом генерального прокурора проект такого обвинения изучается в офисе президента. Решается, насколько целесообразна реализация… именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества», — написал Трепак на своей странице в Facebook.
Экс-президенту Украины Петру Порошенко могут предъявить обвинение в торговле углем с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом заявил бывший зампредседателя генпрокурора страны Виктор Трепак. Он заявил, что у украинской прокуратуры появилась в рамках расследования дела политика Виктора Медведчука информация о том, что Порошенко поставлял уголь из ДНР и ЛНР на Украину. Также фигурантами по данному делу проходят сам Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин. «Подготовленный офисом генерального прокурора проект такого обвинения изучается в офисе президента. Решается, насколько целесообразна реализация… именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества», — написал Трепак на своей странице в Facebook. Сейчас Порошенко — фигурант более 15 уголовных дел, в которых он числится как подозреваемый или свидетель. В частности, бывшего президента Украины подозревают в подготовке госпереворотов в 2013-2014 и в 2020 годах, в покупках картин через офшоры и так далее.