Порошенко обвинили в скупке через офшоры картин Репина и Дали

Бывший президент Украины Петр Порошенко через офшоры покупал предметы искусства и антикварную мебель. Об этом сообщается на сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности.
«В мае 2012 года Порошенко купил сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона работы Сальвадора Дали за 338 500 долларов на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке через оффшорную компанию Linquist Ltd», — сообщают исследователи. Также отмечается, что в 2013 году Порошенко через другой офшор приобрел произведения искусства на сумму около 6,7 млн долларов, в том числе картину «Казаки на Черном море» Ильи Репина.
Кроме того, согласно данным, бывший украинский лидер и его жена Марина Порошенко с 2009 по 2012 год купили итальянскую мягкую мебель класса люкс на сумму более 100 тысяч долларов. Сделку оформляли через компанию Vernon Holdings, базирующуюся на Британских Виргинских островах и контролируемую Порошенко.
Сейчас Порошенко — фигурант более 15 уголовных дел, в которых он числится как подозреваемый или свидетель. Дела, в которых фигурирует бывший глава Украины, касаются узурпации судебной власти, государственной измены и неуплаты налогов. Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила об отвращении к Петру Порошенко и обвинила его в жадности. В октябре прошлого года также стало известно, что экс-глава государства и его соратники обвиняются в подготовке госпереворотов в 2013-2014 и в 2020 годах.
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