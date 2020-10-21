Против Порошенко возбудили новое уголовное дело

Экс-главу государства обвиняют в подготовке госпереворотов в 2013-2014 и в 2020 годах Фото: Официальный сайт президента Украины

Новое уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудила Генеральная прокуратура. Экс-глава государства и его соратники обвиняются в подготовке госпереворотов в 2013-2014 и в 2020 годах. Об этом в своем Facebook написал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

«Публикую документы о регистрации в ЕРДР (Едином реестре досудебных расследований — ред.) и начале расследования по фактам незаконного захвата государственной власти, широкомасштабных хищений и легализации „грязных“ денег организованной преступной группой», — написал парламентарий. Свое сообщение Кузьмин сопроводил публикацией сканкопии документов от офиса генпрокурора, где указано, что дело открыто 1 октября.

Nation News напоминает, ранее украинские прокуроры возбудили уголовное дело в отношении Порошенко. В материалах дела указано, что экс-президент находился в сговоре с чиновниками из министерства финансов и получил кредит для завода «Кузница на Рыбальском». Сейчас Порошенко — фигурант более 15 уголовных дел, в которых он числится как подозреваемый или свидетель. Дела, в которых фигурирует бывший глава Украины, касаются узурпации судебной власти, государственной измены и неуплаты налогов. Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила об отвращении к Петру Порошенко и обвинила его в жадности.