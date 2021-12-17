В Первоуральске начался митинг против QR-кодов

В Первоуральске (Свердловская область) начался митинг против введения в регионе пропускного режима с использованием QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Соответствующие сообщения появились в социальных сетях.
«Мы против QR-кодов, которые нарушают наши права», — сказал один из протестующих в трансляции, проводящейся на видеохостинге YouTube. На митинг пришла депутат Асбестовской гордумы от КПРФ Наталья Крылова. Анонсы мероприятия проводились в соцсети «ВКонтакте». Собрались несколько десятков горожан.
Протестующие подчеркивают, что они выступают не против вакцинации от COVID-19, а недовольны системой QR-кодов, которая, на их взгляд, ущемляет права свердловчан. На мероприятии присутствует полиция, которая следит за порядком.
Администрация Первоуральска согласовала митинг численностью 300 человек. По заявлениям его участников, мероприятие посвящено введению пропускного режима с использованием QR-кодов и повышению тарифов на отопление. Аналогичная акция несколько раз проходила в Екатеринбурге. Протесты были согласованы с городской администрацией.
В Первоуральске (Свердловская область) начался митинг против введения в регионе пропускного режима с использованием QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Соответствующие сообщения появились в социальных сетях. «Мы против QR-кодов, которые нарушают наши права», — сказал один из протестующих в трансляции, проводящейся на видеохостинге YouTube. На митинг пришла депутат Асбестовской гордумы от КПРФ Наталья Крылова. Анонсы мероприятия проводились в соцсети «ВКонтакте». Собрались несколько десятков горожан. Протестующие подчеркивают, что они выступают не против вакцинации от COVID-19, а недовольны системой QR-кодов, которая, на их взгляд, ущемляет права свердловчан. На мероприятии присутствует полиция, которая следит за порядком. Администрация Первоуральска согласовала митинг численностью 300 человек. По заявлениям его участников, мероприятие посвящено введению пропускного режима с использованием QR-кодов и повышению тарифов на отопление. Аналогичная акция несколько раз проходила в Екатеринбурге. Протесты были согласованы с городской администрацией.