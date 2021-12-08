Свердловским противникам QR-кодов согласовали новый пикет

09 декабря 2021 в 14:27 Размер текста - 17 +

Предыдущая акция протеста прошла в Екатеринбурге 28 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Администрация Первоуральска (Свердловская область) согласовала митинг против режима QR-кодов и повышения тарифа на отопление. Акция протеста численностью в 300 человек пройдет 18 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города Первоуральск. «Да. Акция согласована на 18 декабря», — сказали в пресс-службе. В Екатеринбурге аналогичная акция пройдет 12 декабря. В преддверии рассмотрения свердловским заксо законопроекта о повсеместном введении QR-кодов последний пикет в столице Свердловской области проходил 28 ноября. Протестующим не удалось переубедить властей и 7 декабря депутаты проголосовали «за». Во время того, как проходило заседание у здания заксо собрались противники коронавирусных ограничений из организации «Роднадзор». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Администрация Первоуральска (Свердловская область) согласовала митинг против режима QR-кодов и повышения тарифа на отопление. Акция протеста численностью в 300 человек пройдет 18 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города Первоуральск. «Да. Акция согласована на 18 декабря», — сказали в пресс-службе. В Екатеринбурге аналогичная акция пройдет 12 декабря. В преддверии рассмотрения свердловским заксо законопроекта о повсеместном введении QR-кодов последний пикет в столице Свердловской области проходил 28 ноября. Протестующим не удалось переубедить властей и 7 декабря депутаты проголосовали «за». Во время того, как проходило заседание у здания заксо собрались противники коронавирусных ограничений из организации «Роднадзор».