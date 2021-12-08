08 декабря 2021

Свердловским противникам QR-кодов согласовали новый пикет

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Пикет против qr-кодов, обязательной вакцинации. Екатеринбург
Предыдущая акция протеста прошла в Екатеринбурге 28 ноября Фото:
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Администрация Первоуральска (Свердловская область) согласовала митинг против режима QR-кодов и повышения тарифа на отопление. Акция протеста численностью в 300 человек пройдет 18 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города Первоуральск.

«Да. Акция согласована на 18 декабря», — сказали в пресс-службе.

В Екатеринбурге аналогичная акция пройдет 12 декабря. В преддверии рассмотрения свердловским заксо законопроекта о повсеместном введении QR-кодов последний пикет в столице Свердловской области проходил 28 ноября. Протестующим не удалось переубедить властей и 7 декабря депутаты проголосовали «за». Во время того, как проходило заседание у здания заксо собрались противники коронавирусных ограничений из организации «Роднадзор».

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Администрация Первоуральска (Свердловская область) согласовала митинг против режима QR-кодов и повышения тарифа на отопление. Акция протеста численностью в 300 человек пройдет 18 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города Первоуральск. «Да. Акция согласована на 18 декабря», — сказали в пресс-службе. В Екатеринбурге аналогичная акция пройдет 12 декабря. В преддверии рассмотрения свердловским заксо законопроекта о повсеместном введении QR-кодов последний пикет в столице Свердловской области проходил 28 ноября. Протестующим не удалось переубедить властей и 7 декабря депутаты проголосовали «за». Во время того, как проходило заседание у здания заксо собрались противники коронавирусных ограничений из организации «Роднадзор».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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