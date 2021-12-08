Свердловским противникам QR-кодов согласовали новый пикет

Администрация Первоуральска (Свердловская область) согласовала митинг против режима QR-кодов и повышения тарифа на отопление. Акция протеста численностью в 300 человек пройдет 18 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города Первоуральск.
«Да. Акция согласована на 18 декабря», — сказали в пресс-службе.
В Екатеринбурге аналогичная акция пройдет 12 декабря. В преддверии рассмотрения свердловским заксо законопроекта о повсеместном введении QR-кодов последний пикет в столице Свердловской области проходил 28 ноября. Протестующим не удалось переубедить властей и 7 декабря депутаты проголосовали «за». Во время того, как проходило заседание у здания заксо собрались противники коронавирусных ограничений из организации «Роднадзор».
Администрация Первоуральска (Свердловская область) согласовала митинг против режима QR-кодов и повышения тарифа на отопление. Акция протеста численностью в 300 человек пройдет 18 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города Первоуральск. «Да. Акция согласована на 18 декабря», — сказали в пресс-службе. В Екатеринбурге аналогичная акция пройдет 12 декабря. В преддверии рассмотрения свердловским заксо законопроекта о повсеместном введении QR-кодов последний пикет в столице Свердловской области проходил 28 ноября. Протестующим не удалось переубедить властей и 7 декабря депутаты проголосовали «за». Во время того, как проходило заседание у здания заксо собрались противники коронавирусных ограничений из организации «Роднадзор».