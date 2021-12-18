В МИД объяснили выход России из Договора по открытому небу

После выхода США из Договора по открытому небу у России не осталось выбора, сообщили в МИД РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство иностранных дел РФ возложило ответственность за развал Договора по открытому небу на Вашингтон. В официальном заявлении ведомства указано, что соглашение «пало жертвой внутренней борьбы между различными группами влияния в США».

«К сожалению, все наши усилия не позволили сохранить договор в том виде, как он задумывался его авторами. Он пал жертвой внутренней борьбы различных групп влияния в США, верх в которой взяли „ястребы“. Возобладал курс Вашингтона на разрушение ранее достигнутых договоренностей в области контроля над вооружениями», — сообщается на официальном сайте МИД РФ.

В ведомстве отметили, что решение о присоединении к ДОН в 1992 году Россия принимала «не без труда». Одним из весомых аргументов стало участие в соглашении США.

В МИД сообщили, что выход России из договора предопределили действия Вашингтона. В 2020 году США вышли из Договора по открытому небу. После Вашингтон запретил совершать наблюдательные полеты над своими военными объектами в Европе. Также не был решен вопрос о передаче информации, полученной в ходе наблюдения, государствам, которые не участвовали в ДОН. В МИД РФ уточнили, что эти обстоятельства не оставили Москве выбора.

В ведомстве добавили, что Россия делала все возможное для сохранения и выполнения Договора по открытому небу. «Вся ответственность за деградацию договорного режима лежит на инициаторе развала ДОН — Соединенных Штатах Америки», — заявили в МИД РФ.

В субботу, 18 декабря, Россия вышла из Договора по открытому небу. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал в июне 2021 года. Сейчас решается вопрос о выходе из ДОН Белоруссии. Она входила в единую группу с Россией в рамках соглашения, передает RT.