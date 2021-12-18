В ЛНР открыли огонь по Донбассу в ответ на гибель ополченца

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) военные были вынуждены открыть ответный огонь по позициям украинской армии в Донбассе после гибели ополченца. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«Вынужденным ответным огнем из незапрещенного минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена», — доложил Филипоненко РИА «Новости». Это произошло в ответ на обстрел по территориям республики ЛНР, в результате которого один сотрудник Народной милиции погиб, а другой получил ранение. Военный конфликт наступил после 15 дней тишины. Официальный представитель оборонного ведомства, выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее Филипоненко рассказал, что вооруженные формирования Украины целенаправленно открыли огонь в сторону ЛНР, чтобы обострить обстановку на линии боевого соприкосновения. По его мнению, эскалация конфликта связана с очередным заседанием подгрупп и контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которое запланировано на 21-21 числа декабря.
В ноябре текущего года Вооруженные формирования Украины за сутки один раз обстреляли территорию ЛНР. Тогда украинские силовики стали стрелять из гранатомета по подконтрольному республике населенному пункту Молодежное.
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) военные были вынуждены открыть ответный огонь по позициям украинской армии в Донбассе после гибели ополченца. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко. «Вынужденным ответным огнем из незапрещенного минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена», — доложил Филипоненко РИА «Новости». Это произошло в ответ на обстрел по территориям республики ЛНР, в результате которого один сотрудник Народной милиции погиб, а другой получил ранение. Военный конфликт наступил после 15 дней тишины. Официальный представитель оборонного ведомства, выразил соболезнования родным и близким погибшего. Ранее Филипоненко рассказал, что вооруженные формирования Украины целенаправленно открыли огонь в сторону ЛНР, чтобы обострить обстановку на линии боевого соприкосновения. По его мнению, эскалация конфликта связана с очередным заседанием подгрупп и контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которое запланировано на 21-21 числа декабря. В ноябре текущего года Вооруженные формирования Украины за сутки один раз обстреляли территорию ЛНР. Тогда украинские силовики стали стрелять из гранатомета по подконтрольному республике населенному пункту Молодежное.