В ЛНР открыли огонь по Донбассу в ответ на гибель ополченца

19 декабря 2021 в 01:18 Размер текста - 17 +

После 15 дней тишины украинские силовики обстреляли два населенных пункта в Донбассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) военные были вынуждены открыть ответный огонь по позициям украинской армии в Донбассе после гибели ополченца. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко. «Вынужденным ответным огнем из незапрещенного минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена», — доложил Филипоненко РИА «Новости». Это произошло в ответ на обстрел по территориям республики ЛНР, в результате которого один сотрудник Народной милиции погиб, а другой получил ранение. Военный конфликт наступил после 15 дней тишины. Официальный представитель оборонного ведомства, выразил соболезнования родным и близким погибшего. Ранее Филипоненко рассказал, что вооруженные формирования Украины целенаправленно открыли огонь в сторону ЛНР, чтобы обострить обстановку на линии боевого соприкосновения. По его мнению, эскалация конфликта связана с очередным заседанием подгрупп и контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которое запланировано на 21-21 числа декабря. В ноябре текущего года Вооруженные формирования Украины за сутки один раз обстреляли территорию ЛНР. Тогда украинские силовики стали стрелять из гранатомета по подконтрольному республике населенному пункту Молодежное. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) военные были вынуждены открыть ответный огонь по позициям украинской армии в Донбассе после гибели ополченца. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко. «Вынужденным ответным огнем из незапрещенного минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена», — доложил Филипоненко РИА «Новости». Это произошло в ответ на обстрел по территориям республики ЛНР, в результате которого один сотрудник Народной милиции погиб, а другой получил ранение. Военный конфликт наступил после 15 дней тишины. Официальный представитель оборонного ведомства, выразил соболезнования родным и близким погибшего. Ранее Филипоненко рассказал, что вооруженные формирования Украины целенаправленно открыли огонь в сторону ЛНР, чтобы обострить обстановку на линии боевого соприкосновения. По его мнению, эскалация конфликта связана с очередным заседанием подгрупп и контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которое запланировано на 21-21 числа декабря. В ноябре текущего года Вооруженные формирования Украины за сутки один раз обстреляли территорию ЛНР. Тогда украинские силовики стали стрелять из гранатомета по подконтрольному республике населенному пункту Молодежное.