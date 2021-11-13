В ЛНР заявили о новых обстрелах со стороны украинских войск

В ЛНР и ДНР сообщили о случаях нарушения перемирия в Донбассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вооруженные формирования Украины за сутки один раз обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному республике населенному пункту Молодежное из гранатомета», — сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.

В представительстве Донецкой народной республики в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли поселок Лозовое. «Обстрел поселка Лозовое, выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров», — сказал РИА «Новости» представитель ДНР в СЦКК.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не является участником военных действий в Донбассе и никогда не согласится с такой позицией. Президент подчеркнул, что Россию постоянно обвиняют в невыполнении Минских соглашений.