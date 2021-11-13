13 ноября 2021

В ЛНР заявили о новых обстрелах со стороны украинских войск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, военные, оружие, война, огонь, танковый биатлон, т72-3б, армия, танк, колесо горит
В ЛНР и ДНР сообщили о случаях нарушения перемирия в Донбассе Фото:

Вооруженные формирования Украины за сутки один раз обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному республике населенному пункту Молодежное из гранатомета», — сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.

В представительстве Донецкой народной республики в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли поселок Лозовое. «Обстрел поселка Лозовое, выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров», — сказал РИА «Новости» представитель ДНР в СЦКК.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не является участником военных действий в Донбассе и никогда не согласится с такой позицией. Президент подчеркнул, что Россию постоянно обвиняют в невыполнении Минских соглашений.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...