На Украине призвали разобраться с русификацией на телевидении

19 декабря 2021 в 05:08 Размер текста - 17 +

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что на Украине слишком много пропагандистских каналов, озвучивающих нарративы России Фото: Анна Майорова © URA.RU На Украине заявили, что в стране слишком много пропагандистских каналов, озвучивающих нарративы России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. «Когда начинают орать о свободе слова, так у нас ее больше, чем достаточно, но когда пропагандистские телеканалы начинают озвучить нарративы РФ, такого в нашей стране не может быть. И более того — не будет», — заявил Данилов в интервью украинскому изданию «Апостроф». По его мнению, русификация Украины началась в 1972 году, когда была политическая борьба между первым секретарем ЦК Компартии Украины Петром Шелестом и Владимиром Щербицким. Алексей Данилов сообщил, что власти делают все, чтобы прекратить российскую пропаганду. В феврале текущего года на Украине были введены санкции сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Кроме того, они были и в отношении их владельцев в связи с их пророссийской позицией. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украине заявили, что в стране слишком много пропагандистских каналов, озвучивающих нарративы России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. «Когда начинают орать о свободе слова, так у нас ее больше, чем достаточно, но когда пропагандистские телеканалы начинают озвучить нарративы РФ, такого в нашей стране не может быть. И более того — не будет», — заявил Данилов в интервью украинскому изданию «Апостроф». По его мнению, русификация Украины началась в 1972 году, когда была политическая борьба между первым секретарем ЦК Компартии Украины Петром Шелестом и Владимиром Щербицким. Алексей Данилов сообщил, что власти делают все, чтобы прекратить российскую пропаганду. В феврале текущего года на Украине были введены санкции сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Кроме того, они были и в отношении их владельцев в связи с их пророссийской позицией.