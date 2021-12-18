18 декабря 2021

На Украине призвали разобраться с русификацией на телевидении

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Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что на Украине слишком много пропагандистских каналов, озвучивающих нарративы России Фото:

На Украине заявили, что в стране слишком много пропагандистских каналов, озвучивающих нарративы России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Когда начинают орать о свободе слова, так у нас ее больше, чем достаточно, но когда пропагандистские телеканалы начинают озвучить нарративы РФ, такого в нашей стране не может быть. И более того — не будет», — заявил Данилов в интервью украинскому изданию «Апостроф».

По его мнению, русификация Украины началась в 1972 году, когда была политическая борьба между первым секретарем ЦК Компартии Украины Петром Шелестом и Владимиром Щербицким. Алексей Данилов сообщил, что власти делают все, чтобы прекратить российскую пропаганду.

В феврале текущего года на Украине были введены санкции сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Кроме того, они были и в отношении их владельцев в связи с их пророссийской позицией.

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На Украине заявили, что в стране слишком много пропагандистских каналов, озвучивающих нарративы России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. «Когда начинают орать о свободе слова, так у нас ее больше, чем достаточно, но когда пропагандистские телеканалы начинают озвучить нарративы РФ, такого в нашей стране не может быть. И более того — не будет», — заявил Данилов в интервью украинскому изданию «Апостроф». По его мнению, русификация Украины началась в 1972 году, когда была политическая борьба между первым секретарем ЦК Компартии Украины Петром Шелестом и Владимиром Щербицким. Алексей Данилов сообщил, что власти делают все, чтобы прекратить российскую пропаганду. В феврале текущего года на Украине были введены санкции сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Кроме того, они были и в отношении их владельцев в связи с их пророссийской позицией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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