В офисе Зеленского объяснили блокировку пророссийских ТВ-каналов

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский распорядился ввести санкции в отношении крупного медиахолдинга страны Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Санкции украинских властей против телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK и их владельцев связаны с их пророссийской позицией. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине», — рассказал Подоляк украинскому агентству «Фокус». Чиновник заявил, что это абсолютно прозрачное решение властей не вызовет вопросов ни у кого, кто анализирует активность РФ в украинском медийном пространстве.

О введении санкции, в числе которых экономические и другие ограничительные меры, в отношении телеканалов стало известно вчера вечером после публикации соответствующего распоряжения за подписью президента Украины Владимира Зеленского. Согласно документу, ограничительные меры введены в отношении ООО «Новости 24 часа», «Новые коммуникации», телерадиокомпании «112-ТВ», «Лидер ТВ», «ТВ Выбор», «Ариадна ТВ» и «Новый формат ТВ». Кроме того, санкции применены к владельцу большинства вышеперечисленных компаний, медиаменеджеру Тарасу Козаку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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